Первые жертвы клещей появились в Челябинской области

Жители Челябинской области начали жаловаться на укусы проснувшихся клещей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Первых пострадавших официально зарегистрировали в Копейске . Как сообщает пресс-служба города, в апреле клещи покусали уже четверых жителей. Также информация на появление кровососов поступила из Каслинского и Варненского районов.

«В 2017 году от укусов клещей в Челябинской области пострадало 22,2 тыс. жителей, в том числе свыше 5 тыс. детей. Уровень пострадавших от укусов клещей возрос на 40%, — рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина . — Клещевым энцефалитом заболело 98 жителей области, не привитых против этого заболевания, клещевым боррелиозом — 109. Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом вырос на 4%, клещевым боррелиозом на 28%».

При этом два южноуральца, не привитых против клещевого энцефалита, скончались в прошлом году. Это мужчина из Чесменского и школьник из Сосновского района. Для предупреждения заболевания при укусе клеща медики просят жителей заранее поставить вакцину. Для этого надо обратиться в поликлинику по месту жительства.

О массовом пробдении клещей на днях сообщили жители соседнего Кургана. Отметим, что пока в городах проходят субботники. Только после них возможно будет провести акарицидные обработки территорий.