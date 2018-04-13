Ещё
Первые жертвы клещей появились в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первые жертвы клещей появились в Челябинской области 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Жители Челябинской области начали жаловаться на укусы проснувшихся клещей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Первых пострадавших официально зарегистрировали в Копейске. Как сообщает пресс-служба города, в апреле клещи покусали уже четверых жителей. Также информация на появление кровососов поступила из Каслинского и Варненского районов.
«В 2017 году от укусов клещей в Челябинской области пострадало 22,2 тыс. жителей, в том числе свыше 5 тыс. детей. Уровень пострадавших от укусов клещей возрос на 40%, — рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина. — Клещевым энцефалитом заболело 98 жителей области, не привитых против этого заболевания, клещевым боррелиозом — 109. Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом вырос на 4%, клещевым боррелиозом на 28%».
При этом два южноуральца, не привитых против клещевого энцефалита, скончались в прошлом году. Это мужчина из Чесменского и школьник из Сосновского района. Для предупреждения заболевания при укусе клеща медики просят жителей заранее поставить вакцину. Для этого надо обратиться в поликлинику по месту жительства.
О массовом пробдении клещей на днях сообщили жители соседнего Кургана. Отметим, что пока в городах проходят субботники. Только после них возможно будет провести акарицидные обработки территорий.
АиФ: последние новости
Учёные, чиновники и актёры продиктуют челябинцам «Тотальный диктант» В Сатке прокуратура потребовала навести порядок на кладбищах Обитатели челябинского зоопарка примерили образ космонавтов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ156
Умер юморист Андрей Жмакин48
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски931
Украина пригрозила России по газу84
Москва продолжит усыхать
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение