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В Подмосковье с 23 апреля проверят аттракционы
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В Подмосковье с 23 апреля проверят аттракционы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области с 23 апреля пройдет профилактическая акция «Аттракцион — 2018», в ходе которой проверят техническое состояние аттракционов и соблюдение правил эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
«В соответствии с распоряжением министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина в Подмосковье с 23 апреля стартует профилактическая операция «Аттракцион — 2018». Задачами проверки аттракционов является соблюдение порядка их регистрации, проведение технического осмотра и получение допуска к эксплуатации, соблюдение правил эксплуатации», — говорится в сообщении.
Кроме того, проверят возможные места размещения новых аттракционов, в том числе передвижных, проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил безопасной эксплуатации.
По словам министра, на сегодняшний день допуск на эксплуатацию выдан около 400 единицам аттракционной техники.
Как подчеркнул Разин, большая часть аттракционов начинает готовиться к эксплуатации и получению талона-допуска после того как установится постоянная теплая погода.
Профилактические мероприятия будут осуществляться управлением Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области до 17 мая.
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