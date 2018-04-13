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Операция «Аттракцион‐2018» пройдет в Подмосковье
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Операция «Аттракцион‐2018» пройдет в Подмосковье 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В соответствии с распоряжением министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина в Подмосковье с 23 апреля стартует профилактическая операция «Аттракцион — 2018». Она продлится до 17 мая.
Основными задачами проверки аттракционов является соблюдение порядка их регистрации, проведение технического осмотра и получение допуска к эксплуатации, соблюдение правил эксплуатации в процессе их использования. А также — осуществление мониторинга возможных мест размещения новых аттракционов, в том числе передвижных, проведение разъяснительной работы среди населения Московской области по соблюдению правил безопасной эксплуатации при пользовании аттракционами
— Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Разин отметил, что всего на территории Подмосковья зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 единиц Наибольшее количество сосредоточено в Мытищинском городском округе, Ногинске,
Орехово-Зуеве
По словам министра, на сегодняшний день допуск на эксплуатацию выдан около 400 единицам аттракционной техники.
Большая часть аттракционов начинает готовиться к эксплуатации и получению
талона-допуска
после того, как установится постоянная теплая погода
— Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Профилактические мероприятия будут осуществляться Управлением Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области до 17 мая.
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