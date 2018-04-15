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Гигантское колесо обозрения появится в Подмосковье
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Гигантское колесо обозрения появится в Подмосковье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
Колесо обозрения высотой в 50 метров построят в балашихинском парке «Пехорка» в 2019 году, передает ФАН.
Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По словам главы подмосковной Балашихи Сергея Юрова, старые аттракционы будут постепенно демонтированы.
"Мы планируем сделать большую зону аттракционов с 50-метровым колесом обозрения. После завершения проектных работ мы выберем подрядчика, который будет инвестировать средства и проводить работы за свой счет", — отметил он.
По окончании демонтажа старых аттракционов на лето в парке появятся временно возводимые конструкции, речь идет о батутах, прокатах детских автомобилей и других, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В общей сложности в парке установят порядка 20 новых аттракционов. Строительные работы планируют окончить в 2019 году.
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