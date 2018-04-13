Товарооборот между Россией и США в 2017 году увеличился на 15,8%

«При этом российский экспорт увеличился на 14,7% и составил $10,6 млрд, импорт увеличился на 16,8% и составил $12,5 млрд Отрицательное сальдо России в торговле с США за 2017 г. составило $1,9 млрд», — говорится в сообщении.

В 2017 году США занимали 6 место среди внешнеторговых партнеров России, а также 10 место по объемам экспорта и 3 место по объемам импорта, сообщает Минэкономразвития

Ранее 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», которые поддерживают антироссийские санкции США.

Законопроект предусматривает, что правительство по решению президента России сможет ввести запрет или ограничение ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции, алкогольной и табачной продукции, сырья, продовольствия и лекарств из США или иных иностранных государств. Кроме того, законопроектом предусмотрен запрет или ограничение допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества.

Проект законопроекта также предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США и (или) иных иностранных государств, осуществляющих деятельность по перевозке грузов, при использовании ими воздушного пространства России и ряд других ограничений.