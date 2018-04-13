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На внедрение «Карты гостя» в Нижегородской области потратят 5,4 млн рублей
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На внедрение «Карты гостя» в Нижегородской области потратят 5,4 млн рублей 

Vgoroden.ru 58 минут назад
Фото: В городе N
На внедрение на территории Нижегородской области проекта «Карта гостя» потратят 5 370 000 рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион назначен на 16 апреля. На участие заявлена одна компания — общество с ограниченной ответственностью «Ситикард».
Согласно техническому заданию, «Карта гостя» — это особая система, позволяющая с помощью носителя (пластиковой карты со встроенной микросхемой) обеспечить возможность посещения объектов туриндустрии, заведений общественного питания, объектов размещения, мест развлечений, отдыха, а также сувенирных салонов и магазинов местных товаропроизводителей. Кроме того, карта откроет для посетителей двери главных достопримечательностей города и даст возможность получения ряда скидок в магазинах и ресторанах.
Запуск и внедрение проекта планируется реализовать до 30 мая. Хостинг и техподдержка «Карты гостя» в Нижегородской области будет осуществляться до 25 декабря.
Напомним, подключением нижегородских автобусов и метро к АСКОП займется ООО «Ситикард».
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