В Пензе 1750 человек убирали от пыли и мусора дороги Октябрьского района

Пензе 13 апреля состоялась «санитарная пятница»: коммунальщики убирали дороги и пешеходные зоны от накопившихся за зиму пыль и мусор.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, от грязи и пыли чистили тротуаров по проспекту Строителей, 56А, 112, 120, улицам Минская,16,18, Онежская,15, Рахманинова,7,7/1,7/2. На территории ул. Аустрина, 178,176 управляйки собирали мусор, убирали от грязи и пыли тротуары, прочесывали газоны. По 5-ому Виноградному проезду,22 собирали мусор, подметали тротуары.

«Управляющие компании задействовавали в этих работах более 220 дворников и 18 единиц тракторной техники», — уточняет пресс-служба мэрии.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города» проводили очистку от мусора, грязи и пыли тротуаров, прочесывали газоны по проспектам Строителей и Победы. В работах задействовано 13 человек.

Рабочие МУП «Пензадормост» собирали мусор по улицам. Лазицкая, Тернопольская, по дороге на ТЦ «Гранат», по улице Лядова, чистили от грязи и мусора подземные переходы и лестницы по проспекту Победы.

«Всего в санитарной пятнице участвовали 1750 человек и 87 единиц техники, убрано территорий района-24,0 тыс.м², вывезено бытового мусора -65мᶟ. Администрация благодарит всех, кто участвовал в уборке», — добавили в пресс-службе мэрии.