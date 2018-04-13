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В п. Сукко в море сбрасывают неочищенные сточные воды канализационной системы
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В п. Сукко в море сбрасывают неочищенные сточные воды канализационной системы 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: ВК Пресс
Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Права жителей поселка Сукко на благоприятную окружающую среду будут восстановлены благодаря вмешательству прокуратуры.
Стоит заметить, что нарушены они были не только в отношении жителей, но и гостей курортного поселка.
Здесь с 2011 года сточные воды с системы канализации сбрасываются в реку Сукко, впадающую в Черное море. В ходе проверки было установлено, что очистная система канализации не справляется с поступающим объемом сбросов, особенно в летний период.
Причиной тому является тот факт, что поселок лишь частично обеспечен централизованной системой канализации.
Вряд ли об этом не подозревали чиновники администрации муниципального образования г-к. Анапа. Однако никаких мер по устранению проблемы они не принимали.
Прокурор обратился с требованием обязать администрацию организовать в п. Сукко водоснабжение и водоотведение.
Для этого необходимо произвести реконструкцию по увеличению мощности существующей системы водоотведения.
— Решением Анапского городского суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда, требования прокурора удовлетворены. — Говорится в официальном заявлении прокуратуры Краснодарского края.
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