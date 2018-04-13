В п. Сукко в море сбрасывают неочищенные сточные воды канализационной системы

Краснодар . 13 апреля — Новая Кубань. Права жителей поселка Сукко на благоприятную окружающую среду будут восстановлены благодаря вмешательству прокуратуры

Стоит заметить, что нарушены они были не только в отношении жителей, но и гостей курортного поселка.

Здесь с 2011 года сточные воды с системы канализации сбрасываются в реку Сукко, впадающую в Черное море. В ходе проверки было установлено, что очистная система канализации не справляется с поступающим объемом сбросов, особенно в летний период.

Причиной тому является тот факт, что поселок лишь частично обеспечен централизованной системой канализации.

Вряд ли об этом не подозревали чиновники администрации муниципального образования г-к. Анапа . Однако никаких мер по устранению проблемы они не принимали.

Прокурор обратился с требованием обязать администрацию организовать в п. Сукко водоснабжение и водоотведение.

Для этого необходимо произвести реконструкцию по увеличению мощности существующей системы водоотведения.