Физкульт-привет! Alex Fitness объявляет фестиваль спорта

Пора готовиться к лету, чтобы не стыдно было надевать купальник.

Популярный фитнесс клуб назвал 19 апреля самым фитнес днем и не без оснований. Тогда 60 клубов сети будут открыты для всех желающих. А это значит, что по гостевому визиту бесплатно можно посетить любые зоны клубов: тренажерные залы, залы для групповых занятий, зоны единоборств и даже бассейны.

В #САМЫЙФИТНЕСДЕНЬ на площадках Alex Fitness пройдут мастер-классы, розыгрыши, семинары и лекции на спортивную тематику. А особо смелые могут принять участие в любительских соревнованиях по настольному теннису, армлифтингу, армреслингу, жиму штанги, троеборью или плаванию.

Кроме того в празднике спорта принимают участие партнеры сети. После усиленной активной части расслабиться можно за дегустацией спортивного питания и напитков, на презентации SPA и новинок салонов красоты или за массажем. Ну, а на память останется либо селфи в тематической фотозоне, либо фотография от профессионального фотографа. А может и то, и другое.

Когда: 19 апреля.

Где: клубы сети Alex Fitness.

Вход свободный.

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