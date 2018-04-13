96-летний британский принц-консорт Филипп покинул больницу, где ему сделали хирургическую операцию

Выписался сегодня из больницы короля Эдуарда VII, где ему 4 апреля была сделана хирургическая операция по замене тазобедренного сустава, британский принц-консорт Филипп — герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II , сообщает пресс-служба Букингемского дворца. От его имени передается признательность всем, кто высказывал в связи с госпитализацией добрые пожелания принцу.

Напомним, что почти год назад было официально сообщено, что престарелый супруг британской королевы из-за возраста впредь не будет участвовать в публичных мероприятиях. В августе прошлого года Филипп посетил подобное действо в последний раз — это был парад Королевских морских пехотинцев.