ОЗХО, Дума, ВТО: Россия докажет провокацию против Сирии

В современном международном праве есть способы для выхода из ситуации, связанной с мнимой химической атакой в сирийской Думе — считает заведующий кафедрой международного права МГУ , кандидат юридических наук Алексей Исполинов.

Нужен международно-правовой механизм по выходу из ситуации в Думе

Таким образом, Алексей Станиславович прокомментировал последнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что у России есть неопровержимые доказательства, что инцидент в Думе является постановкой.

При этом, Лавров даже отметил, что к этой постановке приложили руку спецслужбы одного из западных государств, которое стремится к тому, чтобы стать в первых рядах современной антироссийской кампании. Что это за государство Лавров не обозначил, но есть основания говорить, что российский министр имел в виду Великобританию . Тем более, инцидент в Солсбери с отравлением семьи Скрипалей и с их последующим таинственным воскрешением стал предтечей всей этой ситуации, которая неделю назад развернулась в Думе.

Также нельзя не отметить того, что США , Великобритания и Франция де-факто приостановили свою военную операцию против Сирии из-за жесткого ответа России, поэтому на сегодняшний день в интересах всех сторон является цивилизованный выход из данного искусственного конфликта, а это может случиться только путем международного расследования инцидента в Думе.

«Механизм по расследованию этого дела давно существует в международном праве и выражен в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой должны приехать в Думу и провести свое расследование», — заключает Исполинов.

Расследование инцидента в Думе должна проводить ОЗХО

Здесь все должно происходить точно так же, как и в деле Скрипалей, причем такой механизм является оптимальным способом выхода из существующей ситуации с Думой. Тем более, ОЗХО и была создана именно под такие задачи.

«Эта структура должна решать такие спорные ситуации — было, не было, кто, как и так далее. К тому же, уже можно говорить о том, что эксперты ОЗХО находятся на пути в Сирию, поэтому ситуация здесь сдвинулась с мертвой точки и в настоящее время идет в правильном направлении, что дает надежду на выход из текущего положения дел», — констатирует Исполинов.

Единственной проблемой здесь является общее нежелание США и их союзников соблюдать нормы международного права и при случае вольно их трактовать. Например, американцы объяснили свой прошлогодний акт агрессии против Сирии тем, что статья 51 Устава ООН якобы дает им право нанести удар по сирийцам по причине применения химического оружия.

Это, естественно, не так, поскольку перед нами вольная трактовка права на самооборону, описанного в статье 51 Устава ООН.

Здесь можно использовать механизм, опробированный в ВТО

«Что касается международно-правовой модели подобного рассмотрения споров, то здесь можно провести аналогию со спорами внутри ВТО. Собственно, ВТО для того и создавалась, чтобы исключить возможность односторонних защитных мер, когда кто-то говорит, что его интересы ущемили, и автоматически применяет «ответные меры», — резюмирует Исполинов.

Просто всегда возникал вопрос, насколько правомерны такие меры и имеют ли они под собой основания. Кроме того, здесь играют роль масштабы ответных действий — ведь нарушение, может быть, и было, но зато ответ на него, наоборот, явно непропорционален.

«Точно такие же вопросы поднимаются и в данном деле, связанном со всей этой неприятной ситуацией с Думой. Кстати говоря, если здесь продолжить тему ВТО, то США чрезвычайно часто грешили нарушениями правил этой организации свободной торговли. Американцы любят раздавать свои ограничительные меры направо и налево в порядке наказания», — заключает Исполинов.

Для того, чтобы такая практика не повторялась постоянно, и был предложен данный механизм по разрешению споров, когда жалоба идет в ВТО, что позволяет соблюсти правовой характер итоговых решений и ограничить односторонние действия.

Необходимо объективное и справедливое разбирательство

«Кроме того, органы ВТО рассматривают эквивалентность и пропорциональность ответных мер. Что касается ОЗХО, то она, конечно, не уполномочена вводить какие-либо ответные меры, а только проводить расследования», — констатирует Исполинов.

В этой ситуации главное убрать односторонний характер рассмотрения данной истории, поскольку при подобной оценке ситуации всегда допускается определенный люфт, который ведет к тому, что конфликт в итоге не удается разрешить.

«В данном случае речь идет о попытке создать в вопросе химического оружия что-то похожее на институт торгового права, когда все споры между сторонами решались бы с помощью объективных и прозрачных международных институтов», — резюмирует Исполинов.

Конечно, полного аналога комиссии по рассмотрению споров ВТО здесь, как считает эксперт, создать не удастся, но и этого и не нужно — важно обеспечить объективный характер рассмотрения текущего дела, где заинтересованные стороны смогли бы доказать свою позицию.

«Впрочем, подобные вопросы являются чрезвычайно щекотливыми, и проведение объективного рассмотрения этого спора будет очень сложной задачей, но России необходимо к этому стремиться», — заключает Исполинов.

Все это говорит о том, что в данном случае есть международно-правовые институты по разрешению этой ситуации. И в случае, если западные государства в очередной раз попытаются проигнорировать их, то это отлично покажет, что за ситуацию мы имеем сегодня в сирийской Думе и кто, на самом деле, несет ответственность за этот инцидент.