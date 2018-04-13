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В Китае обнаружили каменную плиту с иероглифами возрастом более 1,1 тыс. лет
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В Китае обнаружили каменную плиту с иероглифами возрастом более 1,1 тыс. лет 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. На территории фермерского хозяйства нашли древний артефакт. Как сообщил Комитет по охране культурного наследия провинции Хэбэй (Северный Китай), каменная плита с высеченными на ее поверхности иероглифами времен династии Тан (618-907) была обнаружена во владениях одного из местных фермеров.
"На поверхности камня есть 368 иероглифов, высеченных приблизительно в 870 году. Спустя более 1,1 тыс. лет символы остались практически нетронутыми ", — рассказал представитель местной ассоциации металла и камня Вань Вэньли.
По информации администрации провинции, плита по форме напоминает квадрат со стороной 50 см, в толщину она достигает порядка 13 см. В сообщении комитета сказано, что находка долгое время хранилась и была неотъемлемой частью ландшафта заднего двора дома, прежде чем хозяева осознали всю ее ценность. Отмечается, что артефакт «помнит» смену нескольких поколений этой фермерской семьи.
Пока ученым не удалось установить точное предназначение плиты. По одной из версий, подобные камни использовались в погребальных обрядах. По словам Вань Вэньли, находка «внесет особый вклад в изучение общественного уклада и экономического строя времен династии Тан», а также «прольет свет на обычаи захоронения того времени».
Династия Тан считается золотой эпохой развития китайской цивилизации. Этот период истории ознаменовался для Китая многочисленными экономическими и административными нововведениями, оказавшими влияние на соседние народы. В Китае сложилась прочная правовая система, был закреплен перечень традиционных ценностей, укоренились конфуцианские правила и нормы поведения.
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