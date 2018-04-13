В Подмосковье создадут «Долину беспилотников»

В подмосковном Жуковском в рамках авиационного кластера планируется создать испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов под названием «Долина беспилотников», сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

«Для локализации на территории Жуковского крупных инвестиционных разработок идет создание индустриальных парков. Также ведется работа над амбициозным проектом «Долина беспилотников», это полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов», — следует из сообщения.

Также для содействия инновационным разработкам в Жуковском в настоящее время создается высокотехнологичный технопарк. Для развития высокотехнологичных производств, соответствующих требованиям цифровой экономики, в этом году реализуют первый этап создания центра прототипирования аддитивных технологий, который будет соответствовать мировым стандартам производства.

В городе уже создан и успешно развивается Центр молодежного инновационного творчества. По программам ЦМИТ ежегодно обучаются более тысячи детей и подростков.