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Правительство Югры и «Сургутнефтегаз» подпишут дополнительное соглашение о сотрудничестве
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Правительство Югры и «Сургутнефтегаз» подпишут дополнительное соглашение о сотрудничестве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на заседании под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина приняло решение о заключении дополнительного соглашения о сотрудничестве с компанией «Сургутнефтегаз».
«Документом определен перечень мероприятий по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на 2018 год на общую сумму 4,311 млрд рублей», — отметил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.
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