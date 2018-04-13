Правительство Югры и «Сургутнефтегаз» подпишут дополнительное соглашение о сотрудничестве 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на заседании под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина приняло решение о заключении дополнительного соглашения о сотрудничестве с компанией «Сургутнефтегаз».
«Документом определен перечень мероприятий по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на 2018 год на общую сумму 4,311 млрд рублей», — отметил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.