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В Вашингтоне заявили, что ни одна из ракет США и союзников не была сбита сирийскими ПРО
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В Вашингтоне заявили, что ни одна из ракет США и союзников не была сбита сирийскими ПРО 

ТАСС 6 часов назад
ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты утверждают, что ни одна из ракет, выпущенных Вашингтоном и его союзниками по объектам в Сирии в ночь на субботу, не была сбита сирийскими системами противоракетной обороны. С таким заявлением выступил в субботу представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов.
"Почти все из более чем 40 ракет — о которых нам известно — запущенных системами противоракетной обороны Сирии, были выпущены уже после того, как наши ракеты поразили цели. Очевидно, что в результате скоординированной операции ракетам удалось пролететь через сирийское воздушное пространство без какого-либо эффективного отпора со стороны систем противоракетной обороны Сирии. В военном отношении это [операция] было успешно", — заявил он.
Соединенные Штаты на протяжении недели вели консультации со своими союзниками и партнерами перед тем, как нанести ракетный удар по Сирии, сообщили в администрации.
"Мы не будем вдаваться в подробности в процесс принятия решения. У нас была целая неделя консультаций президента с его командой по национальной безопасности, а также президента с нашими союзниками", — отметил он.
Представители американской исполнительной власти не стали «приводить деталей того, когда именно было принято решение [о проведении ракетного удара]».
Комментируя контакты с РФ по данному вопросу, в администрации заявили, что «связались с компетентными органами в Москве с целью предпринять во время этой операции все необходимые шаги, чтобы избежать жертв, и посоветовали России сделать то же самое».
В Вашингтоне также считают, что сотрудничество между США и Россией приведет к более стабильному и безопасному миру и поможет установлению мира, в том числе на Ближнем Востоке и в Сирии.
"Что касается вопроса взаимодействия с Россией: Россия может играть очень важную роль в мире, причем как в позитивном ключе, так и не в позитивном ключе", — утверждал он, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего взаимодействия Вашингтона и Москвы.
"Как президент [США Дональд Трамп] уже неоднократно говорил, мы хотим сотрудничать с Россией, что приведет к большему миру, стабильности и безопасности в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии. Но чтобы такое взаимодействие было успешным, оно должно быть двусторонним — это не может быть только желание США. Россия должна ответить действиями", — считает этот представитель исполнительной ветви власти США.
США и их союзники продолжат прорабатывать меры давления в отношении тех, кто, по утверждению Запада, применяет химическое оружие, включая Россию.
"Мы продолжим работать с нашими союзниками, не только с теми, с кем мы наносили удары прошлой ночью, чтобы определить дальнейшие экономические, политические и дипломатические меры, чтобы гарантировать, что не только Сирия, но и другие страны мира, включая Россию, которая применила химоружие в Великобритании в Солсбери не так давно, и Северную Корею, которая использовала химоружие в Малайзии в феврале,
что все игроки понимают, что международное сообщество не станет мириться с использованием химического оружия", — отметили в администрации.
Кроме того, продолжил представитель, США будут сохранять в своем распоряжении и варианты применения военной силы против тех, кто прибегает к отравляющим веществам. На брифинге представители американской администрации сказали, что в субботу Совет Безопасности ООН выразил несогласие с позицией России по ударам в Сирии, отклонив ее проект резолюции с осуждением этой операции.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
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