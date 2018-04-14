Движение по улице Рылеева в Краснодаре закрывают на два месяца

Это связано с работами по монтажу нового канализационного коллектора, которые будут проводиться на участке от улицы Тургенева до улицы Брюсова с 23 апреля по 20 июня.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый : «Строительство ливневой канализации на участке улицы Рылеева — это продолжение работ по устройству системы водоотведения по улице Тургенева. Центральной канализации здесь раньше не было. Сети водоотведения были проложены вместе с заменой старого ливневого коллектора на участке улицы Тургенева, где ведется капитальный ремонт. Теперь от улицы Тургенева канализационный коллектор будет „заведён“ на следующий участок по улице им. Рылеева».