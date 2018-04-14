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Движение по улице Рылеева в Краснодаре закрывают на два месяца
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Движение по улице Рылеева в Краснодаре закрывают на два месяца 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Это связано с работами по монтажу нового канализационного коллектора, которые будут проводиться на участке от улицы Тургенева до улицы Брюсова с 23 апреля по 20 июня.
Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый: «Строительство ливневой канализации на участке улицы Рылеева — это продолжение работ по устройству системы водоотведения по улице Тургенева. Центральной канализации здесь раньше не было. Сети водоотведения были проложены вместе с заменой старого ливневого коллектора на участке улицы Тургенева, где ведется капитальный ремонт. Теперь от улицы Тургенева канализационный коллектор будет „заведён“ на следующий участок по улице им. Рылеева».
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, работы по устройству канализации по заказу ООО «Краснодар Водоканал» будет выполнять специализированная организация.
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