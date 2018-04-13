Великобритания провела кибератаку против Исламского государства

Великобритания провела «крупную наступательную киберкампанию» против Исламского государства . Об этом сообщил директор Центра правительственной связи (GCHQ), спецслужбы Великобритании. Эта операция помешала киберпреступной группе координировать атаки, а также подавила ее пропагандистские возможности.

Это первый раз, когда Британия систематически ослабила онлайн-возможности противника в ходе военной кампании.

«Результаты этих операций широкомасштабны. Были моменты, когда у ИГИЛ [запрещенная на территории России экстремистская группировка] просто не было возможностей распространять свои идеалы в интернете», — подчеркнул господин Флеминг, глава GCHQ.

Раскрыть детали операции Флеминг отказался, ссылаясь на то, что это слишком чувствительная информация. Однако директор GCHQ уточнил, что действия Британии привели к нарушению онлайн-активности преступной группы, а также вывели из строя оборудование и сети, принадлежащие преступникам.

«Это показывает, насколько эффективной может быть кибероперация», — добавил Флеминг.

При этом Флеминг также отметил, что это не последний этап, «борьба с ИГ не закончена».

Ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд начала борьбу с киберпреступниками, которые использую в своих целях дарквеб. Фонд в размере 9 миллионов фунтов стерлингов был выделен на то, чтобы вычислить и поймать тех, кто использует «темную сеть» как площадку для продажи огнестрельного оружия, наркотиков, вредоносных программ и даже людей.

Та же Радд обозначила, что за последние шесть месяцев страна столкнулась с 49 отдельными инцидентами кибератак, инициированных российскими киберпреступниками.