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Великобритания провела кибератаку против Исламского государства
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Великобритания провела кибератаку против Исламского государства 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Великобритания провела «крупную наступательную киберкампанию» против Исламского государства. Об этом сообщил директор Центра правительственной связи (GCHQ), спецслужбы Великобритании. Эта операция помешала киберпреступной группе координировать атаки, а также подавила ее пропагандистские возможности.
Это первый раз, когда Британия систематически ослабила онлайн-возможности противника в ходе военной кампании.
«Результаты этих операций широкомасштабны. Были моменты, когда у ИГИЛ [запрещенная на территории России экстремистская группировка] просто не было возможностей распространять свои идеалы в интернете», — подчеркнул господин Флеминг, глава GCHQ.
Раскрыть детали операции Флеминг отказался, ссылаясь на то, что это слишком чувствительная информация. Однако директор GCHQ уточнил, что действия Британии привели к нарушению онлайн-активности преступной группы, а также вывели из строя оборудование и сети, принадлежащие преступникам.
«Это показывает, насколько эффективной может быть кибероперация», — добавил Флеминг.
При этом Флеминг также отметил, что это не последний этап, «борьба с ИГ не закончена».
Ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд начала борьбу с киберпреступниками, которые использую в своих целях дарквеб. Фонд в размере 9 миллионов фунтов стерлингов был выделен на то, чтобы вычислить и поймать тех, кто использует «темную сеть» как площадку для продажи огнестрельного оружия, наркотиков, вредоносных программ и даже людей.
Та же Радд обозначила, что за последние шесть месяцев страна столкнулась с 49 отдельными инцидентами кибератак, инициированных российскими киберпреступниками.
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