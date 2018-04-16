Молодежный фестиваль «Высота 52» пройдет в Нижнем Новгороде

С предложением проведения фестиваля выступили члены Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова и Егор Мирошин. Мероприятие объединит людей, занятых более чем в 20 сферах общественной жизни. Идею поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин . Фестиваль будет проходить на трех основных площадках. Волго-Вятский филиал Государственного центра современного искусства «Арсенал» станет территорией образования, площадь Минина и Пожарского — территорией движения, Александровский сад — территорией созидания.

"Проведение такого фестиваля совершенно изменит облик молодежной политики в регионе. Проект позволит воспринимать Нижегородскую область как регион, который поддерживает и продвигает молодежную культуру", — отметил Глеб Никитин.

Точные сроки проведения фестиваля пока не определены.

"Поддержка от главы региона получена — это сегодня самое главное. Нам очень хочется, чтобы все задумки были реализованы", — сказал Егор Мирошин.