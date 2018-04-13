Фестиваль молодежи пройдет на трех площадках в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом стало известно на заседании Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области , прошедшем 13 апреля, в пятницу, в Нижегородском кремле.

Члены Совета по делам молодежи Татьяна Старова и Егор Мирошин предложили идею проведения самого массового молодежного фестиваля региона с рабочим названием «Высота 52».

«Фестиваль сможет объединить более пяти тысяч молодых людей, занятых в более чем 20 сферах общественной жизни. Три основные площадки — это Арсенал, территория образования; площадь Минина и Пожарского, территория движения; Александровский сад, территория созидания», — рассказала Татьяна Старова.

Идея проведения самого массового молодежного фестиваля региона поддержана Глебом Никитиным

«Проведение такого фестиваля совершенно изменит облик молодежной политики в регионе, — Проект позволит воспринимать Нижегородскую область как регион, который поддерживает и продвигает молодежную культуру», — заявил руководитель области по итогам заседания.

На заседании также прозвучали предложения о создании проектных бюро, развитии системы молодежной политики в регионе, проведении областного форума проектов «Канва».

Глава региона Глеб Никитин поручил профильным министерствам и ведомствам оказать поддержку предложенным идеям.

«Активность совета даже превзошла мои ожидания, Ребята сразу поверили, что их идеи будут поддержаны. Было представлено много интересных конкретных инициатив. Мы утвердили план работы совета, и я с оптимизмом смотрю на перспективы его работы», — прокомментировал прошедшее заседание глава региона.