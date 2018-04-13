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Фестиваль молодежи пройдет на трех площадках в Нижнем Новгороде
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Фестиваль молодежи пройдет на трех площадках в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом стало известно на заседании Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области, прошедшем 13 апреля, в пятницу, в Нижегородском кремле.
Члены Совета по делам молодежи Татьяна Старова и Егор Мирошин предложили идею проведения самого массового молодежного фестиваля региона с рабочим названием «Высота 52».
«Фестиваль сможет объединить более пяти тысяч молодых людей, занятых в более чем 20 сферах общественной жизни. Три основные площадки — это Арсенал, территория образования; площадь Минина и Пожарского, территория движения; Александровский сад, территория созидания», — рассказала Татьяна Старова.
Идея проведения самого массового молодежного фестиваля региона поддержана Глебом Никитиным.
«Проведение такого фестиваля совершенно изменит облик молодежной политики в регионе, — Проект позволит воспринимать Нижегородскую область как регион, который поддерживает и продвигает молодежную культуру», — заявил руководитель области по итогам заседания.
На заседании также прозвучали предложения о создании проектных бюро, развитии системы молодежной политики в регионе, проведении областного форума проектов «Канва».
Глава региона Глеб Никитин поручил профильным министерствам и ведомствам оказать поддержку предложенным идеям.
«Активность совета даже превзошла мои ожидания, Ребята сразу поверили, что их идеи будут поддержаны. Было представлено много интересных конкретных инициатив. Мы утвердили план работы совета, и я с оптимизмом смотрю на перспективы его работы», — прокомментировал прошедшее заседание глава региона.
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