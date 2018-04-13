На проспекте Буденного начнется плановый ремонт подъездов

В течение летнего периода отремонтируют подъезды в шести домах на проспекте Будённого.

Как сообщили в управляющей компании ООО «Соколиная гора», в домах номер 39к1, 37к3, 28к1, 27к3, 27к2, 17 и 17к1 последний раз ремонт проходил пять лет назад, в 2013 году. Теперь вновь, согласно плану, предстоит привести в порядок 29 подъездов многоквартирных домов.

Ремонтные бригады начнут окрашивать масляными красками стены, а также батареи, лестничные марши и оконные рамы, восстановят осветительное оборудование, починят почтовые ящики, закрепят и восстановят расшатанные перила, проведут и другие работы. Со своими предложениями по ремонту жители могут обратиться в управляющую компанию.