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Вешняковцы помогают приюту для собак
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Вешняковцы помогают приюту для собак 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковские активисты снова побывали в приюте для собак в Некрасовке.
В декабре прошлого года они уже навещали этот приют, тогда они утеплили вольеры, чтобы четвероногим подопечным было комфортнее пережить зиму. В январе этого года они приехали снова, в этот раз чтобы помочь сваривать клетки в изоляторе для заболевших собак. С этой целью вешняковцы арендовали необходимое оборудование и наняли профессионалов. И, конечно же, не забыли привезти с собой мешки с кормом, который здесь всегда нужен.
В апреле волонтёры питомника обратились с просьбой устранить протечки на крыше изолятора. Активисты разделись на две группы: одни выгуливали собак, а вторые в это время устраняли протечки.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки Валерий Титов рассказал, что его очень радует продолжение дружбы с собачьим приютом. По его мнению, лучшей наградой для всех неравнодушных станет тот момент, когда всех собак разберут добрые люди.
Если у вас также есть желание помочь или вы хотите подобрать себе четвероногого друга, приезжайте в питомник по адресу: Некрасовка, ул. 2-я Вольская, д. 17 стр. 3.
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