Вешняковцы помогают приюту для собак

Вешняковские активисты снова побывали в приюте для собак в Некрасовке.

В декабре прошлого года они уже навещали этот приют, тогда они утеплили вольеры, чтобы четвероногим подопечным было комфортнее пережить зиму. В январе этого года они приехали снова, в этот раз чтобы помочь сваривать клетки в изоляторе для заболевших собак. С этой целью вешняковцы арендовали необходимое оборудование и наняли профессионалов. И, конечно же, не забыли привезти с собой мешки с кормом, который здесь всегда нужен.

В апреле волонтёры питомника обратились с просьбой устранить протечки на крыше изолятора. Активисты разделись на две группы: одни выгуливали собак, а вторые в это время устраняли протечки.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки Валерий Титов рассказал, что его очень радует продолжение дружбы с собачьим приютом. По его мнению, лучшей наградой для всех неравнодушных станет тот момент, когда всех собак разберут добрые люди.

Если у вас также есть желание помочь или вы хотите подобрать себе четвероногого друга, приезжайте в питомник по адресу: Некрасовка, ул. 2-я Вольская, д. 17 стр. 3.