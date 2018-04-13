Слуцкий прокомментировал проект ответных мер России против США

Ранее представители всех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату законопроект о контрсанкциях в отношении США. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Законопроект о контрсанкциях России в отношении США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, уверен, не станет фактором или катализатором для дальнейшего наращивания противостояния", — заявил журналистам Слуцкий.

По мнению главы думского комитета, на смену нормам международного права пришло время «фейков и бездоказательных обвинений», на основе которых вводятся санкции и разрабатывается политика сдерживания и недобросовестной конкуренции в отношении целых стран.

"Мы обязаны адекватно реагировать на беспрецедентные и безосновательные рестрикции. Мы примем ответный законопроект. И никто даже из наших оппонентов не сможет сказать, что он является чем-то иным", — подчеркнул Слуцкий.