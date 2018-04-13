Слуцкий прокомментировал проект ответных мер России против США 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Законопроект об ответных мерах России на недружественную политику со стороны США и других стран не станет фактором или катализатором для дальнейшего наращивания противостояния между государствами, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее представители всех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату законопроект о контрсанкциях в отношении США. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"Законопроект о контрсанкциях России в отношении США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, уверен, не станет фактором или катализатором для дальнейшего наращивания противостояния", — заявил журналистам Слуцкий.
По мнению главы думского комитета, на смену нормам международного права пришло время «фейков и бездоказательных обвинений», на основе которых вводятся санкции и разрабатывается политика сдерживания и недобросовестной конкуренции в отношении целых стран.
"Мы обязаны адекватно реагировать на беспрецедентные и безосновательные рестрикции. Мы примем ответный законопроект. И никто даже из наших оппонентов не сможет сказать, что он является чем-то иным", — подчеркнул Слуцкий.