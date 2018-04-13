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Центр Гусева может стать «визитной карточкой» Калининградской области
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Центр Гусева может стать «визитной карточкой» Калининградской области 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Гусев готовится к участию во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Планы муниципалитетов будут рассматриваться специальной комиссией Минстроя России. Гусевцы представят концепцию реконструкции площади. В ходе специального опроса своё мнение по поводу благоустройства центра высказали около 5 тысяч горожан.
В зале городского Дома культуры яблоку негде упасть. Гусевцы обсуждают важный вопрос, как будет выглядеть лицо города. Вопрос благоустройства назрел, старое асфальтовое покрытие никак не вяжется с архитектурой. Новая концепция даёт представление, как площадь размером с три футбольных поля сделать притягательным местом для гостей и жителей города.
Дим Охрименко, главный архитектор Гусева:
— Площадь действительно очень большая. Мы попытались не только замостить дорожками, на ней будут высажены деревья, появятся зелёные зоны.
Должно быть удобно и пешеходам, и автомобилистам. Концепция предусматривает круговую развязку. В центре прогулочной зоны появится амфитеатр для проведения концертов и спектаклей на свежем воздухе.
Площадь соседствует с променадом истории. Память о штурме города в 1945-м и знаменитом Гумбинненском сражении 1914 года найдёт своё отражение в особенных деталях ансамбля. На набережной возможна установка орудий времён Первой мировой и Великой Отечественной.
Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевксий городской округ»:
— История Янтарного края — это история русских побед. Мы говорим, что это концепция и каждый шаг, и символ будет обсуждаться. Для нас очень важно мнение наших жителей.
Если у гусевцев получится реализовать намеченные планы, то центр города будет не узнать, и он наверняка станет визитной карточкой Янтарного края.
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