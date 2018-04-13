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Черемуху, березы и лиственницы высадят весной во дворах на Дубнинской улице
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Черемуху, березы и лиственницы высадят весной во дворах на Дубнинской улице 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Во дворах на Дубнинской улице этой весной появятся 39 молодых деревьев восьми разных пород. Как сообщила начальник отдела ЖКХ и благоустройства управы Восточного Дегунина Галина Питонова, планируется посадить березы, черемуху, лиственницы и даже один дуб.
— Всего на Дубнинской улице высадят 39 деревьев, — рассказала Питонова. — Например, у дома 10, корп. 3 высадят восемь деревьев черемухи, а у дома 14, корп. 4 — четыре яблони и три березы.
Кроме того, у дома 20, корп. 4 появятся пять молодых берез, четыре лиственницы и один красный дуб. Рядом с домом 32, корп. 4 высадят восемь ив, а еще три вишни появятся у дома 32, корп. 5. У дома 46, корп. 1 посадят три плакучие рябины.
Напомним, что во время весеннего благоустройства в 2017 году на территории Восточного Дегунина высадили 21 дерево. (мю)
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