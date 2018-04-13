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Власти Ижевска попросят республику помочь с освещением стадиона «Зенит»
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Власти Ижевска попросят республику помочь с освещением стадиона «Зенит» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска попросят республику помочь с освещением стадиона «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба города.
От жителей ближайших домов и сотрудников ижевского радиозавода стали поступать жалобы, что в темное время суток ходить вблизи стадиона опасно.
В настоящее время «Зенит» освещает всего 6 фонарей, а световые опоры, которые поставили еще в 2006 году, не эксплуатируются.
Земельный участок, на котором стоят опоры, принадлежат министерству имущественных отношений Удмуртии, но собственник самих опор неизвестен. В связи с этим власти города обратились в правительство республики, чтобы определить владельца опор.
По словам главы Ижевска Юрия Тюрина, предприятие «Горсвет» готово включить эту линию в систему городского освещения, но пока на это нет правовых оснований.
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