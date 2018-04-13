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У памятника генералу Карбышеву прошел торжественный митинг
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У памятника генералу Карбышеву прошел торжественный митинг 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На территории управы района Хорошево-Мневники, у памятника генералу Д. Карбышеву, состоялся торжественный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
— Кадеты колледжа полиции несли почетный караул у памятника. Ученица школы № 1515 Александра Давыткина прочитала поэтическое произведение Роберта Рождественского «Реквием». Ученица школы № 1560 Шахина Исматова декламировала стихотворение «Концлагеря — мучений цитадели…». Непосредственно и по-детски трогательно прозвучали строки «Кукла» Вероники Тушновой в исполнении Варвары Огневой. Член молодежного совета района Хорошево-Мневники Марина Карасева прочитала стихи собственного сочинения. В заключение торжественной части коллектив народной песни «Воля» учащихся школы № 1560 исполнил песню «Взвод идет», — рассказали в управе района.
В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших узников фашистских концлагерей минутой молчания. Кадеты колледжа полиции торжественно возложили корзины с цветами к памятнику Д. Карбышеву. (ео)
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