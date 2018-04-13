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Асимметричный ответ России лишит США миллиардов долларов
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Асимметричный ответ России лишит США миллиардов долларов 

Вести.Ru 57 минут назад
Потери от контрсанкций РФ составят миллиарды долларов для экономики США, ответ Москвы ассиметричен.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.
Он подчеркнул, что в противостоянии с Америкой России нельзя идти на симметричные меры — из-за несопоставимости размеров экономик.
Что касается стран Евросоюза, то, по мнению Гутенева, для них российские санкции обернутся большими потерями.
Глава комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин сообщил, что в рамках ответных мер РФ перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются не только для гражданских, но и для военных спутников.
Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что «та беспринципность и наглость, с которой США вводят те или иные санкции против нашей страны, в конце концов должна была получить адекватный отпор».
Он рассказал журналистам, что сотрудничество Москвы и Вашингтона прекращается в трех весьма важных отраслях — в атомной, авиационной и ракетно-двигательной промышленности. Миронов напомнил, что до настоящего времени США покупала у РФ двигатели для своих ракет. «Теперь, надеюсь, этого не будет», — заявил глава думских эсеров.
13 апреля в нижнюю палату отечественного парламента внесен законопроект об ответных мерах Российской Федерации в ответ на недружественную политику Соединенных Штатов.
Оценивая его, руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, как передает ТАСС, сообщил, что законопроект будет принят в такой редакции, которая не сможет навредить национальным интересам России — в части развития инженерных школ, в высокотехнологичных отраслях, в сфере медицинской и фармацевтической промышленности и ряде других отраслей.
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