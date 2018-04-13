Асимметричный ответ России лишит США миллиардов долларов

Потери от контрсанкций РФ составят миллиарды долларов для экономики США , ответ Москвы ассиметричен.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев

Он подчеркнул, что в противостоянии с Америкой России нельзя идти на симметричные меры — из-за несопоставимости размеров экономик.

Что касается стран Евросоюза , то, по мнению Гутенева, для них российские санкции обернутся большими потерями.

Глава комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин сообщил, что в рамках ответных мер РФ перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются не только для гражданских, но и для военных спутников.

Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что «та беспринципность и наглость, с которой США вводят те или иные санкции против нашей страны, в конце концов должна была получить адекватный отпор».

Он рассказал журналистам, что сотрудничество Москвы и Вашингтона прекращается в трех весьма важных отраслях — в атомной, авиационной и ракетно-двигательной промышленности. Миронов напомнил, что до настоящего времени США покупала у РФ двигатели для своих ракет. «Теперь, надеюсь, этого не будет», — заявил глава думских эсеров.

13 апреля в нижнюю палату отечественного парламента внесен законопроект об ответных мерах Российской Федерации в ответ на недружественную политику Соединенных Штатов.