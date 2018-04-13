«АиФ-Казань» запускает конкурс «Будь готов к жизни вместе с Colgate Total»

Конкурс пройдет на сайте с 16 по 30 апреля. Для участия нужно прислать на почту reginabadrytd@mail.ru фотографию в стиле «всегда готов» с Colgate Total в кадре и написать, на какой поступок Colgate вас вдохновил. Победитель конкурса определится по результатам голосования, которое завершится в 14.00 30 апреля. На сайте будут объявлены пять победителей, которые получат набор Colgate Total. В него входят 6 зубных паст:

паста COLGATE « TOTAL 12 Pro-Видимыйэффект»паста COLGATE «TOTAL 12 Pro-Здоровое Дыхание»паста COLGATE «TOTAL 12 Pro-Здоровье десен»паста COLGATE «TOTAL 12 Профессиональная чистка» гельпаста COLGATE «TOTAL 12 Профессиональная Отбеливающая»паста COLGATE «TOTAL 12 Чистая Мята»

А также две зубные щетки COLGATE 360 «Древесный уголь» средней жесткости и COLGATE «Шелковые нити» мягкая, ополаскиватель COLGATE «TOTAL 12 Pro-Защита Сильная Мята».