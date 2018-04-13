Сотни жителей Ростова на сутки останутся без воды

В ближайшие дни сотрудники «Водоканала» будут ремонтировать водопроводную насосную станцию «Восточную», расположенную на улице Днепропетровской, 81. Из-за этого многие жители Северного микрорайона на сутки останутся без воды.

С 08:00 17 апреля до 18:00 18 апреля приостановится подача водоснабжения в границах:

от улицы 1-й Конной Армии до улицы Образцовой;

от улицы Плужной до улицы Клубной;

от улицы Штахановского до улицы Казахской;

от улицы Белокалитвенской до улицы 50 лет РСМ.

улица Орбитальная — проспект Королева — бульвар Комарова — улица Армянская — проспект Космонавтов — улица Добровольского — улица Стартовая.

В то же самое время отключат воду:

в тубдиспансере на улице Орской, 24;

в микрорайоне Платовском;

в поселках Пицунда, Туполева, Мирном, Чкаловском, Камышеваха, Музыкантов, Ковалевка, Авиаторов и Лесхоз.

на рынках «Меркурий» и «Атлант»;

в садоводческих товариществах «Жемчужина», «Космос», «Афганец», «Ростсельмашевец» и «Березка», «Маяк», «Восход», «Импульс», «Труд», «Вираж», «Луч», «Братство», «Салют», «Энергетик»;

в совхозах Верхнетемерницкий и Темерницкий;

в переулке 1-ом Машиностроительном; на ул. Мадояна; ул. 339-й Стрелковой Дивизии: проспекте Солженицына; ул. Доватора; в 7-м проезде;

в хуторе Ленинаван.

— «Ростовводоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства, — сообщили в ведомстве.

В середине апреля часть жителей Ростова останется без горячей воды из-за опрессовок.