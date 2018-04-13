Ещё
Positive Technologies приглашает на вебинар «FinSpy: троян изнутри»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Positive Technologies приглашает на вебинар «FinSpy: троян изнутри» 

SecurityLab.ru 1 час назад
Компания Positive Technologies приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «FinSpy: троян изнутри», который состоится 19 апреля 2018 года, с 14:00 до 15:00 (по Московскому времени).
FinSpy — шпионское программное обеспечение, разработанное англо-германской компанией Gamma Group. FinSpy использует всевозможные трюки для затруднения статического и динамического анализа: обфускацию, техники антиотладки, многоуровневую упаковку и виртуализацию критически важного кода. Анализ FinSpy — сложная головоломка, решение которой эксперты Positive Technologies продемонстрируют на вебинаре. Они подробно расскажут о каждом уровне защиты, которые используются в FinSpy. Вебинар будет интересен специалистам по информационной безопасности.
Мероприятие бесплатное. Для участия нужно зарегистрироваться. Регистрация заканчивается 19 апреля в 12:00. Ссылка для просмотра придёт за час до начала вебинара всем зарегистрированным участникам.
SecurityLab.ru: последние новости
Schneider Electric исправила критические и опасные уязвимости в U.motion Builder Уязвимость в системах аварийного оповещения позволяет хакерам запускать ложные сигналы тревоги Positive Technologies обнаружила опасные уязвимости в оборудовании Siemens для электроподстанций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ162
Умер юморист Андрей Жмакин48
Украина пригрозила России по газу92
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски936
Москва продолжит усыхать
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение