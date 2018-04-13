Positive Technologies приглашает на вебинар «FinSpy: троян изнутри»

Компания Positive Technologies приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «FinSpy: троян изнутри», который состоится 19 апреля 2018 года, с 14:00 до 15:00 (по Московскому времени).

FinSpy — шпионское программное обеспечение, разработанное англо-германской компанией Gamma Group. FinSpy использует всевозможные трюки для затруднения статического и динамического анализа: обфускацию, техники антиотладки, многоуровневую упаковку и виртуализацию критически важного кода. Анализ FinSpy — сложная головоломка, решение которой эксперты Positive Technologies продемонстрируют на вебинаре. Они подробно расскажут о каждом уровне защиты, которые используются в FinSpy. Вебинар будет интересен специалистам по информационной безопасности.

Мероприятие бесплатное. Для участия нужно зарегистрироваться. Регистрация заканчивается 19 апреля в 12:00. Ссылка для просмотра придёт за час до начала вебинара всем зарегистрированным участникам.