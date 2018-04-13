В Сызрани иностранцы на подпольной фабрике выпускали сигареты

Самарской области в городе Сызрань сотрудники регионального Управления ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность двух нелегальных цехов по производству контрафактной табачной продукции. Табачная фабрика представляла собой почти настоящее производство: были оборудованы складские помещения, цеха, комнаты отдыха и приема пищи, а их периметр оборудовали системой видеонаблюдения и контролировались охраной. На дорогостоящем импортном оборудовании в цехах наладили полный производственный цикл выпуска сигарет и папирос, которые затем сбывались в соседние регионы.

КНР, Молдовы и «Сотрудники ФСБ задержали 10 человек -граждан России Украины , которым владельцы фабрики обещали платить по 1200 долларов в месяц. Изъто около 25 тонн сырья, а также несколько десятков тонн готовой продукции», — пояснили в УФСБ России по Самарской области.

По подсчетам экспертов, общая стоимость изъятого сырья, продукции и оборудования составляет около 600 млн рублей. В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.