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В Сызрани иностранцы на подпольной фабрике выпускали сигареты
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В Сызрани иностранцы на подпольной фабрике выпускали сигареты 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самарской области в городе Сызрань сотрудники регионального Управления ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность двух нелегальных цехов по производству контрафактной табачной продукции. Табачная фабрика представляла собой почти настоящее производство: были оборудованы складские помещения, цеха, комнаты отдыха и приема пищи, а их периметр оборудовали системой видеонаблюдения и контролировались охраной. На дорогостоящем импортном оборудовании в цехах наладили полный производственный цикл выпуска сигарет и папирос, которые затем сбывались в соседние регионы.
«Сотрудники ФСБ задержали 10 человек -граждан России, КНР, Молдовы и Украины, которым владельцы фабрики обещали платить по 1200 долларов в месяц. Изъто около 25 тонн сырья, а также несколько десятков тонн готовой продукции», — пояснили в УФСБ России по Самарской области.
По подсчетам экспертов, общая стоимость изъятого сырья, продукции и оборудования составляет около 600 млн рублей. В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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