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Липецкая область удвоит объемы производства овощей закрытого грунта
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Липецкая область удвоит объемы производства овощей закрытого грунта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Липецкая область в этом году планирует увеличить более чем вдвое производство овощей закрытого грунта, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Около 16 тысяч тонн овощей закрытого грунта произвели в Липецкой области с начала года, что почти на 6 тысяч тонн больше, чем в первом квартале 2017 года. Большая часть собранной продукции — это огурцы 13,7 тысяч тонн, помидоров выращено 2,1 тысяч тонн, также получено 163 тонны баклажанов. Существенного увеличения удалось добиться за счет расширения посадочной площади — в 2017 году было введено в эксплуатацию свыше 50 гектаров теплиц. В текущем году овощеводы области планируют получить более 80 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что превысит показатель прошлого года более чем в два раза", — отмечает пресс-служба.
По ее данным, в прошлом году область произвела 39,8 тысяч тонн овощей закрытого грунта. На сегодняшний день в регионе работают четыре крупных производителя овощей закрытого грунта. Они размещены в Липецком, Данковском, Елецком и Усманском районах. Общая площадь теплиц составляет около 90 гектаров.
Производство овощей закрытого грунта — одно из приоритетных направлений развития региона. В муниципальных районах возводятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima. До 2020 года общая площадь теплиц должна составить более 200 гектар, планируется получить около 190 тысяч тонн овощей.
"Это перспективное направление, которое позволяет региону быть одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Таким образом, мы успешно выполняем курс на импортозамещение продовольственной продукции", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.
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