Депутат: новые контрсанкции России затронут Украину

Контрсанкции, которые намерена ввести Россия в ответ на ограничительные экономические меры со стороны США , будут распространяться и на страны, которые присоединились к американским санкциям, в том числе Украину . Об этом в беседе с RNS [рассказал] (https://rns.online/opinions/Kto-bolshe-vseh-postradaet-ot-otvetnih-ekonomicheskih-sanktsii-Rossii-2018-04-13/) первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев

«Положения законопроекта (о контрсанкциях. — RNS) затронут все страны, которые присоединились к американским антироссийским санкциям. И поскольку Украина к целому ряду из них с большим энтузиазмом присоединилась, то, я уверен, что для Украины никаких исключений не будет. Более того, идя в фарватере вашингтонской политики, Украина себя ставит на приоритетное место, как страна, в отношении которой будут предприняты меры экономического реагирования», — сказал Гутенев.

По его словам, от новых санкций больше всего пострадают европейские политики и бизнес, поскольку последние не хотят терять возможность работать на российском рынке.

«Основная суть законопроекта заключается в том, что это демонстрация нашей готовности не терпеливо ждать, когда, наконец, проснется совесть у наших оппонентов, которые называют санкциями то, что на самом деле уже сейчас по факту является экономической войной, а сделать пятницу, 13, по настоящему черным днем для политиков, прежде всего европейских», — добавил Гутенев.

Сегодня в Госдуму был внесен [законопроект] (https://rns.online/economy/V-Gosdume-sostavili-spisok-otvetnih-mer-na-sanktsii-SSHa-2018-04-13/) «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», которые поддерживают антироссийские санкции США.

Законопроект предусматривает, что правительство по решению президента России сможет ввести запрет или ограничение ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции, алкогольной и табачной продукции, сырья, продовольствия и лекарств из США или иных иностранных государств. Кроме того, законопроектом предусмотрен запрет или ограничение допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества.

Проект законопроекта также предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США и (или) иных иностранных государств, осуществляющих деятельность по перевозке грузов, при использовании ими воздушного пространства России и ряд других ограничений.

Также сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов [заявил] (https://rns.online/economy/Ukraina-planiruet-prisoedinitsya-k-novim-antirossiiskim-sanktsiyam-SSHa-na-sleduyuschei-nedele-2018-04-13/), что Украина на следующей неделе планирует продлить действие ранее принятых антироссийских санкций, а также присоединиться к новым ограничениям, которые ввели США в отношении крупных российских компаний.