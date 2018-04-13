«Москву» и «Космос» в Ставрополе откроют нескоро

Промышленный районный суд Ставрополя отказал владельцам ТЦ «Москва» и «Космос» в ходатайстве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.

Неделей ранее, ТЦ «Москва» и «Космос» проверяли на соответствие противопожарным нормам. Торговые центры проверку не прошли, и суд предпринял обеспечительные меры. С 4 апреля оба торговых центра временно закрыты. Их владельцы обязаны устранить нарушения.

Владельцы торговых центров «Москва» и «Космос» решили оспорить решение суда и ходатайствовали об отмене обеспечительных мер. Однако, 12 и 13 апреля предприниматели получили отказ.