Двум ТЦ в Ставрополе отказали в ходатайстве об отмене установленных прокуратурой мер

Торгово-развлекательным центрам «Космос» и «Москва» в Ставрополе отказали в ходатайстве об отмене установленных прокуратурой мер, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Промышленного районного суда.

Отмечается, что ТЦ были временно закрыты из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.

Ожидалось, что «Космос» и «Москва» заработают 12 апреля после судебного заседания с участием их законных представителей.

Следующее заседание суда запланировано на 16 апреля.

Ранее Nation News сообщало, что Ростовский цирк приостановил работу на два месяца после проверки.