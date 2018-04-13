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Двум ТЦ в Ставрополе отказали в ходатайстве об отмене установленных прокуратурой мер
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Двум ТЦ в Ставрополе отказали в ходатайстве об отмене установленных прокуратурой мер 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Торгово-развлекательным центрам «Космос» и «Москва» в Ставрополе отказали в ходатайстве об отмене установленных прокуратурой мер, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Промышленного районного суда.
Отмечается, что ТЦ были временно закрыты из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.
Ожидалось, что «Космос» и «Москва» заработают 12 апреля после судебного заседания с участием их законных представителей.
Следующее заседание суда запланировано на 16 апреля.
Ранее Nation News сообщало, что Ростовский цирк приостановил работу на два месяца после проверки.
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