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В Ишиме помощник депутата, болеющая астмой, умерла рядом с собором
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В Ишиме помощник депутата, болеющая астмой, умерла рядом с собором 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В минувшую среду, 11 апреля, в Ишиме умерла помощник депутата Елена Потенихина. Женщина активно занималась развитием культурной жизни в городе и общественными инициативами.
В социальных сетях местные жители сообщают, что женщина умерла от приступа аллергической астмы после вечернего богослужения возле ограды собора. Так ли это на самом деле — сейчас выясняют следователи.
— По факту смерти женщины 1975 года рождения сейчас проводится процессуальная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины гибели ишимки, — прокомментировала Анастасия Лепехина, пресс-секретарь ведомства.
Тем не менее следователи подтвердили информацию, что женщина действительно болела астмой.
Про гибель женщины сообщили также в президиуме политического совета Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», выразив соболезнования родственникам погибшей.
— Всю свою жизнь она добросовестно и ответственно относилась к служебным обязанностям, была чуткой и внимательной к нуждам людей, — сообщается на сайте.
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