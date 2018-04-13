В Ишиме помощник депутата, болеющая астмой, умерла рядом с собором

В минувшую среду, 11 апреля, в Ишиме умерла помощник депутата Елена Потенихина. Женщина активно занималась развитием культурной жизни в городе и общественными инициативами.

В социальных сетях местные жители сообщают, что женщина умерла от приступа аллергической астмы после вечернего богослужения возле ограды собора. Так ли это на самом деле — сейчас выясняют следователи.

— По факту смерти женщины 1975 года рождения сейчас проводится процессуальная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины гибели ишимки, — прокомментировала Анастасия Лепехина , пресс-секретарь ведомства.

Тем не менее следователи подтвердили информацию, что женщина действительно болела астмой.

Про гибель женщины сообщили также в президиуме политического совета Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» , выразив соболезнования родственникам погибшей.

— Всю свою жизнь она добросовестно и ответственно относилась к служебным обязанностям, была чуткой и внимательной к нуждам людей, — сообщается на сайте.