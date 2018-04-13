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В Адыгее будет работать «горячая линия» по вопросам иммунизации населения
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В Адыгее будет работать «горячая линия» по вопросам иммунизации населения 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Работает «горячая линия» по вопросам иммунизации населения.
Информируем, что с 16 апреля по 30 апреля 2018 года Управление Роспотребнадзора по Адыгее проводит консультирование граждан по вопросам иммунизации населенияю
Звонки от жителей республики принимаются по телефонам:
— 8 (8772) 52— 74-33, 57-11-84 (Отдел эпидемиологического надзора);
— 8 (8772) 52-18-47 (Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея);
— 8 (8772) 52-66-15 (Общественная приемная: понедельник-четверг с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00).
Также Вы можете лично обратиться для оказания помощи в Управление Роспотребнадзора по Адыгее в общественную приемную по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина,74.
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