В Адыгее будет работать «горячая линия» по вопросам иммунизации населения

Работает «горячая линия» по вопросам иммунизации населения.

Информируем, что с 16 апреля по 30 апреля 2018 года Управление Роспотребнадзора по Адыгее проводит консультирование граждан по вопросам иммунизации населенияю

Звонки от жителей республики принимаются по телефонам:

— 8 (8772) 52— 74-33, 57-11-84 (Отдел эпидемиологического надзора);

— 8 (8772) 52-18-47 (Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея);

— 8 (8772) 52-66-15 (Общественная приемная: понедельник-четверг с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00).

Также Вы можете лично обратиться для оказания помощи в Управление Роспотребнадзора по Адыгее в общественную приемную по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина,74.