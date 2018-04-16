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Россия решила сменить своего посла в Сирии
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Россия решила сменить своего посла в Сирии 

Эхо Москвы 16 апреля 2018
Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает газета «Коммерсант». По его данным, Александра Кинщака в скором времени сменит нынешний посол России в Арабских Эмиратах Александр Ефимов.
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