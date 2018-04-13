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НАО представит проект благоустройства сквера на конкурс по созданию комфортной среды
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НАО представит проект благоустройства сквера на конкурс по созданию комфортной среды 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 апреля. Власти НАО представят проект благоустройства сквера на улице Смидовича в Нарьян-Маре на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой РФ, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
По условиям, в конкурсе могут участвовать города с населением от 20 до 50 тыс. человек. Максимальная сумма поддержки из федерального бюджета пересмотрена в размере 80 млн рублей.
"В Департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО продолжается подготовка к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой РФ.
Нарьян-Мар представит на конкурс проект благоустройства сквера на улице Смидовича" — говорится в сообщении.
По данным администрации, на участие в конкурсе претендовали три городские общественные территории: сквер на улице Смидовича, смотровая площадка в районе Морского порта и лесозаводской парк. Победителем по итогам голосования стал проект благоустройства сквера на улице Смидовича, он будет реализован в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также планируется, что в этом году будет реализован проект смотровой площадки, по итогам голосования он занял второе место.
В начале года министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что для рассмотрения заявок будет сформирована федеральная комиссия, которая будет оценивать проект по ряду критериев, среди которых востребованность проекта населением, объем привлеченных внебюджетных средств, экономический эффект.
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