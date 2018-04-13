НАО представит проект благоустройства сквера на конкурс по созданию комфортной среды

По условиям, в конкурсе могут участвовать города с населением от 20 до 50 тыс. человек. Максимальная сумма поддержки из федерального бюджета пересмотрена в размере 80 млн рублей.

"В Департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО продолжается подготовка к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой РФ.

Нарьян-Мар представит на конкурс проект благоустройства сквера на улице Смидовича" — говорится в сообщении.

По данным администрации, на участие в конкурсе претендовали три городские общественные территории: сквер на улице Смидовича, смотровая площадка в районе Морского порта и лесозаводской парк. Победителем по итогам голосования стал проект благоустройства сквера на улице Смидовича, он будет реализован в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также планируется, что в этом году будет реализован проект смотровой площадки, по итогам голосования он занял второе место.