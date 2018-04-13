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Из Петербурга в Магадан улетели две ящерицы и два паука
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Из Петербурга в Магадан улетели две ящерицы и два паука 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Инспекторы провели в аэропорту Пулково предполетный ветеринарный контроль четырех декоративных животных. Экзотические создания оказались со всеми нужными документами и разрешениями.
Специалисты не нашли нарушений ветеринарного контроля и разрешили двумя ящерицам и двумя паукам покинуть город на Неве. Животные в контейнерах отправились в Магадан.
«Для перемещения домашних и декоративных животных по стране при переходе права собственности необходимо оформление ветеринарного свидетельства (форма №1)», — напомнили в управлении.
Тем не менее, есть исключение из правил. Это касается случая, когда живность передают покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью.
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