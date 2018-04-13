В районах Оренбурга проходят субботники

Сегодня в областном центре проходят районные субботники.

Уже с 9 утра представители муниципальных предприятий и организаций города приступили к уборке улиц, дворов, парков и иных территорий. Например, в Северном округе в районных субботниках принимают участие 12 тыс. человек. В их числе 526 сотрудников предприятий Промышленного и Дзержинского районов. За это время участники успели очистить от мусора шесть парков и три лесополосы. Ликвидированы три несанкционированные свалки. Всего к работам привлечены 94 единицы спецтехники.

А вот в Южном округе приняли участие 28 тыс. человек. При этом в частном секторе основное внимание было уделено работам по очистке придомовых территорий, наведению порядка в палисадниках, очистке водоотводных канав от мусора.