Ещё
В районах Оренбурга проходят субботники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районах Оренбурга проходят субботники 

ProOren 1 час назад
Сегодня в областном центре проходят районные субботники.
Уже с 9 утра представители муниципальных предприятий и организаций города приступили к уборке улиц, дворов, парков и иных территорий. Например, в Северном округе в районных субботниках принимают участие 12 тыс. человек. В их числе 526 сотрудников предприятий Промышленного и Дзержинского районов. За это время участники успели очистить от мусора шесть парков и три лесополосы. Ликвидированы три несанкционированные свалки. Всего к работам привлечены 94 единицы спецтехники.
А вот в Южном округе приняли участие 28 тыс. человек. При этом в частном секторе основное внимание было уделено работам по очистке придомовых территорий, наведению порядка в палисадниках, очистке водоотводных канав от мусора.
Напомним, субботники проходят сегодня в рамках весеннего месячника благоустройства и озеленения, который начался в Оренбурге с 1 апреля.
ProOren: последние новости
Оренбуржцы принимают участие в III региональном форуме в Таджикистане Под Оренбургом местный житель обнаружил артснаряд Аренду помещений ТЦ в Оренбурге осуществляли через подставные фирмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ173
Умер юморист Андрей Жмакин48
Украина пригрозила России по газу102
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски945
Москва продолжит усыхать
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение