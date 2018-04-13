Главное за неделю в регионах РФ. Байкал в опасности, деканы-жулики и субботникам — нет!

ЦФО Московская область

Глава Серпуховского района заявил об угрозах со стороны властей Подмосковья

Глава Серпуховского района Александр Шестун опубликовал видеообращение к жителям. Чиновник обвинил региональные власти в давлении на него. Он утверждает, что ему неоднократно угрожал руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов и его высокопоставленные покровители.

Александр Шестун:

«Они требовали от меня не согласовывать 14 апреля митинг в поселке Большевик за закрытие полигона «Лесная» и требовали от меня не участвовать в сентябрьских выборах главы района. Угрожали мне, что если я не выполню их условия, то начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Дорофеев посадит меня по сфабрикованному уголовному делу».

Шестун заявил, что все разговоры записаны на диктофон, и выложил одну из них в Сети. На аудиозаписи его собеседник утверждает, что глава района «перешел некий рубеж» и губернатор не может с ним работать. Собеседник предлагает Шестуну стать советником губернатора, тем самым получив официальную должность и гарантии безопасности.

В конце ролика глава района пообещал и дальше отстаивать интересы и права жителей и призвал всех прийти на митинг 14 апреля, на котором тоже планирует присутствовать.

Ярославская область

Ярославский губернатор предложил ввозить в регион мусор из Москвы

Губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что правительство Москвы обратилось к региону с просьбой о помощи в размещении отходов. На полигон Скоково, расположенный в пяти километрах от Ярославля предлагается свозить 200 тыс. тонн столсчного мусора в год. Если такое решение будет принято, то область получит 500 млн рублей.

В четверг, 11 апреля на сайте Change.org появилась петиция на имя Миронова и Минприроды РФ с требованием остановить ввоз московского мусора. Она набрала больше 12 тысяч подписей.

Политолог Евгений Голубев:

«События последних полутора недель показывают, что власти с самого начала не собирались ни к кому прислушиваться. По-тихому завести сюда мусор у них не получилось, а теперь истории вышла за рамки приличий. Не думаю, что дойдет до массовых выступлений или перекрытия дорог, но дело в том, что Миронов, который долго формировал образ чаятеля за все народные проблемы, оказался таким же, как и Тулеев в Кемерове, таким же, как вся наша система, — плевать ему на народ с высокой колокольни. На этой истории губернатор, конечно, очень сильно потерял».

УрФО

Свердловская область

На НТМК запущена самая чистая домна в российской металлургии

Запуск домны на предприятии «Евраза» состоялся 9 апреля. Старт строительству дали в 2016 году, инвестиции компании в проект составили 190 млн долларов. «Нужно меняться. Меня радует, что домна построена российскими строителями, это наша уникальная технология. Масштабный проект, объявляю всем благодарность», — прокомментировал запуск домны губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Оппозиция в Екатеринбургской думе усилится

Пробиваться в думу столицы Урала планирует не только ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», но и «Парнас», и «Яблоко». Варианты участия продумывают также представители Собчак и Навального.

«Мне кажется, это уж совсем абсурдно, чтобы без либерального корпуса остался Екатеринбург. Это будет совсем искусственное новообразование и нужно иметь очень сильную административную волю, чтобы не допустить этих кандидатов, чтобы заблокировать у любой партии либерального толка возможность забрать к себе этих кандидатов либо участвовать в выборах», — оценил ситуацию политолог Александр Белоусов.

Челябинская область

Вынесен приговор экс-директору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову

Мануйлов признан виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем существенный вред и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

«С момента вступления Олега Лакницкого в должность генерального директора компании «Гринфлайт» мы сдали уже 13 домов. Если изначально всего было 4,5 тысяч дольщиков, то сейчас их осталось около двух тысяч, обязательства перед которыми мы исполним до конца 2018 года», — прокомментировал ситуацию с дольщиками, пострадавшими от банкротства застройщика и происходящей ранее заморозки процесса возведения домов, заместитель директора «Гринфлайта» Кирилл Кочкин.

Курганская область

В Кургане обрушилось здание, в котором располагался магазин «Магнит»

ЧП произошло 10 апреля. Из здания были эвакуированы 33 человека, жертв и пострадавших нет.

«Все оперативные службы отработали организованно. Сегодня главная задача — провести независимую экспертизу здания, определить причины его обрушения и степень пригодности. Необходимо провести проверку всех аналогичных строений на территории Курганской области. Собственнику — подготовить проект производства работ на аварийном здании. Администрации Кургана — взять на контроль проведение дальнейших работ на объекте», — прокомментировал ситуацию первый заместитель губернатора области Виктор Сухнев.

Тюменская область

Якушев внес в Заксобрание закон о господдержке производителей молока

Новый закон должен облегчить переход на новые стандарты качества молочного сырья.

«Закупочные цены на молоко очень сильно снизились… Новый закон позволит компенсировать подсобным хозяйствам понесенные им убытки», — заявил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

ХМАО-Югра

В Ханты-Мансийске прошел Югорский промышленный форум

Участники обсудили важные направления развития региона и представили новейшие разработки в разных сферах.

«Такие обсуждения дают возможность представителям власти узнать мнения экспертов в области промышленности», — отметил руководитель уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин.

Наталья Комарова посетила Сирию

Рабочий визит состоялся 11 апреля. Наталья Комарова стала первой из руководителей российских регионов, посетивших эту страну с начала конфликта.

«Это говорит о возможных больших перспективах в политической карьере Натальи Комаровой. Думаю, что в дальнейшем она может получить какую-то более высокую должность», — заявил политолог Александр Серавин.

Ямал

Кобылкин поделится опытом поддержки коренных северян на форуме в Красноярске

Заявление губернатор сделал на форуме в Красноярске.

«Сохранение вековых традиций истинных хранителей Арктики остается приоритетом государственной политики», — утверждает губернатор Ямала Дмитрий Коблыкин.

Сергей Харючи предложил узаконить название «Ямал»

Предложение вице-спикер заксобрания ЯНАО озвучил губернатору Дмитрию Кобылкину накануне своей отставки.

«Официально нет такого субъекта федерации — есть Ямало-Ненецкий автономный округ. Если мы хотим «Ямал» сделать его синонимом, нужно внести это в Конституцию», — подчеркнул Сергей Харючи.

СЗФО

Санкт-Петербург

«Силовым машинам» помогут

Правительство окажет поддержку компании «Силовые машины», которая попала по санкции США. Председатель совета директоров и владелец Алексей Мордашов в четверг на заседании правительственной комиссии по импортозамещению обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведевус просьбой о госгарантиях и преференций на внутреннем рынке.

«Силовые машины», как мы помним, сейчас выполняют экспортные контракты со странами Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. С одной стороны хорошо, что предприятию будет государством гарантирована оплата контракта в случае форс-мажора, но с другой стороны, этот форс-мажор может случиться с большой долей вероятности, так как контрагенты у «Силовых машин» не отличаются хорошей кредитной историей. В итоге мы можем получить ситуацию, при которой Россия просто подарит оборудование условному Бангладешу», — пояснил «ФедералПресс» источник в Смольном.

Проверка ЦИК завершится в мае На этой неделе Элла Памфилова провела в Петербурге встречу по итогам работы ревизионной комиссии ЦИК. «Я не хочу давать преждевременных оценок. Ситуация требует тщательной работы и анализа. К середине мая мы закончим эту работу. Все решения станут достоянием общественности», — сказала она. Ранее были слухи о претензиях ЦИК к массированной «чистке» списков избирателей, когда несколько десятков тысяч обычно не голосующих петербуржцев открепили в другие регионы, что заметно повлияло на показатели явки.

«Дежурный получился визит. Оппозиция добилась участия прессы во встрече, в результате — ничего: разговор ни о чем, заданные вопросы получили простые ответы, что надо разбираться и ясности нет», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников.

Ленинградская область

Порто-франко создадут в Приморске

Итогом встречи губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с Дмитрием Медведевым стало решение о создании первого на Балтике свободного порта (в РФ такой статус имеет только Владивосток). Проект предполагает создание в порту Приморск крупного терминального комплекса, способного ежегодно обрабатывать до 100 млн тонн грузов ежегодно.

«Думаю, что этот проект заинтересует и чиновников Смольного, параллельно рассматривающих возможность привлечения турецко-итальянской компании ICA Astaldi (строила пассажирский терминал в Пулково, а сейчас — участок новой скоростной автомобильной дороги М-11) к возможному выносу портовых мощностей за черту города, в Приморск, где глубины позволяют принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн», — сказал «ФедералПресс» доктор экономических наук преподаватель ВШЭ Константин Антипов.

В Сертолово построят медицинский город

На той же встрече было озвучено решение о выделении средств на соцбъекты, в частности, на строительство нового больнично-поликлинического комплекса в Сертолово. Заказчик строительства — ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», подрядчик — ООО «Теплосфера». Стоимость контракта строительства первого этапа, в который входят поликлиника площадью 17 тысяч кв. метров составляет 3 млрд рублей. «Хорошо, что с 2019 по 2021 годы этот объект должен войти в федеральную программу

»Здравоохранение» и федеральный бюджет отпустит не меньше половины объема средств на этот объект. В итоге, нам обещают целый медицинский город. Главное, чтобы при этом было в достатке кадров», — сказал «ФедералПресс» заслуженный врач РФ Евгений Костюшов.

Калининградская область

В Балтийском море разбился военный вертолет

Крушение вертолета Ка-29 произошло в Калининградской области в половине двенадцатого ночи по московскому времени 12 апреля. Два члена экипажа погибли. Погибшие были летчиками-испытателями, они проводили ночные испытательные полеты в акватории Балтики по заданию предприятия-изготовителя вертолета, сообщили в пресс-службе Балтийского флота: «Полет проходил в простых метеоусловиях. На месте падения Ка-29 силами Балтийского флота проводится поисковая операция».

Новгородская область

Дрон доставил груз на остров

Беспилотник доставил посылку весом 1,5 кг жителям деревни Войцы на одноименном острове. Идея принадлежит специалистам лаборатории «Аэронет» Новгородского университета им. Я. Мудрого и учащимся школы № 36. Сейчас в области паводок и деревня Войцы, наряду с другими десятью поселениями, является труднодоступной. В апреле в Бурятии почта России решила задействовать дрон в доставке посылок, но после взлета беспилотник потерпел крушение, инцидент объяснили нештатным отключением оборудования.

«У нас сейчас нет сообщения с большой землей — дорога ушла под воду, но мы, а нас тут сейчас живет 15 человек, к этому привыкшие и в паводок запасаемся продуктами недели на три вперед. Если совсем плохо, то вызываем МЧС — никогда не отказывают. В посылке были несколько пачек печенья, пряников, чай. Спасибо ребятам, пусть прилетают каждый день», — рассказал «ФедералПресс» староста деревни Войцы Виктор Яковлев.

Республика Карелия

Архитектор вернулся в Петербург

Главный архитектор Карелии Игорь Кривоносов оставил свою должность, не проработав и трех месяцев. Чиновник возвращается в Петербург и не желает распространяться о причинах своей отставки. «Я ухожу красиво и адекватно. Почему принял такое решение, мне не хотелось бы об этом говорить», — сказал Кривоносов журналистам.

Как рассказали в пресс-службе карельского Минстроя, чиновник оставил должность по собственному желанию, причин не объяснял, а особых нареканий к его работе не было. «Сейчас идет поиск новой кандидатуры. Должность эта останется — и функционал тоже останется. То есть так и будет звучать: „заместитель министра строительства — главный архитектор“, — отметили в ведомстве.

ДФО Сахалинская область

На Сахалине состоялся первый медиафорум российских островов Подобное мероприятие в островном регионе прошло впервые — на него съехались журналисты со всей России. В ходе различных дискуссий обсуждались дальнейшие пути развития СМИ, перспективы дальневосточных гектаров, привлечение специалистов в дальневосточные регионы и многое другое. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко: „Сегодняшнее событие очень важно не только для Сахалина, но и в целом для страны. Такие форумы помогают принимать ценный опыт и адаптировать его под каждый регион. Идеология МедиаФорума объединяет российские территории, ставшие анклавами не только ввиду географического положения, как Сахалин и остров Русский, но и политического, как Крым и Калининград. Сейчас мы перенимаем опыт безвизового режима, это даст определенный виток в развитии туристического направления Сахалинской области. Очень важно, чтобы позитивная динамика развития находила свое объективное отражение в СМИ“.

Амурская область

На космодроме „Восточный“ создадут высокотехнологичный кластер Об этом на встрече с космонавтами в Москве заявил президент России Владимир Путин: „Вы знаете, что у нас новый космодром создан, целый город там будет расти постепенно. Но дело даже не только в площадке, дело в том (я во всяком случае рассчитываю на это), что там будет такой высокотехнологичный кластер создаваться на Дальнем Востоке“.

Хабаровский край

Пункт пропуска „Хабаровск“ станет грузопассажирским

Потенциальных инвесторов привлечет сокращение длины маршрута до выгрузки в Китае на 120-400 километров. Минвостокразвития совместно с Минтрансом и местными властями готовят соответствующие изменения. И.о. директора департамента инфраструктурных проектов министерства России по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева: „Остров Большой Уссурийский находится на пересечении международных транспортных коридоров и имеет огромный транзитный потенциал, который может быть успешно интегрирован в развитие точек экономического роста Хабаровского края: ТОР и свободный порт. С учетом развития крупных морских портов Ванино и Советская Гавань, действия режима Свободного порта, а также строительства автомобильной дороги „Обход Хабаровска“, требуется создание многостороннего пункта пропуска с перемещением транзитных грузов российскими и иностранными компаниями для выхода на рынки стран АТР“.

СФО Красноярский край

Перезентован проект нового Красноярска

На Красноярском экономическом форуме презентовали проекты благоустройства города. Как может и должен измениться Красноярск, архитекторы показали на примере проспекта Мира, предложив варианты центральных улиц города с освещением, озеленением и уличной мебелью, а также постаравшись использовать материалы местных производителей.

»Это реальный продукт, к которому мы должны стремиться в части фасадных зон, технологических зон и транзитных зон для пешеходов. В целом, я бы назвал нашу экспозицию «в пяти минутах от будущего Красноярска» — таким мы его видим, и начнем с проспекта Мира, который в некотором смысле является «ДНК» нашего города. В текущем году центральную ось проспекта Мира необходимо преобразить», — заявил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Новосибирская область

Туризм принес больше 7 млрд рублей за год Туристическая индустрия в Новосибирской области успешно развивается: в прошлом году объем оказанных туристских услуг составил более 7 млрд рублей. Одним из основных видов туризма в регионе остается событийный и деловой туризм, активно развиваются направления медицинского туризма, санаторно-курортной сферы и детский туризм.

«За последние несколько лет поток туристов в Новосибирскую область заметно увеличился. Если количество въехавших на территорию Новосибирской области иностранных туристов в 2015 году составило 23,5 тысячи человек, в 2017 году это уже около 51 тысячи гостей региона, половина из этих туристов — гости из Китая», — приводит цифры врио зампредседателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

Республика Хакасия

От паводка пострадает больше 500 жителей

Режим ЧС был введен на всей территории республики еще в марте. По предварительным оценкам, из-за резкого потепления в Хакасии талые воды подтопили свыше двух десятков населенных пунктов. На этой неделе власти региона примерно оценили число пострадавших от паводка — около 500 человек. В муниципальных образованиях готовят акты обследования и списки пострадавших. Общую сумму выплат тем, кто пострадал от весеннего половодья, власти установили в 2,72 млн рублей.

«В ближайшее время в Хакасии ожидается потепление до +18, а значит паводковая ситуация будет ухудшаться, — заявляют в пресс-службе МЧС по региону. — Предупреждение о неблагоприятном прогнозе уже разослали местным властям».

Бурятия и Иркутская область

Опасные для Байкала водоросли захватили почти 60% побережья

На побережье озера Байкал разрослись водоросли «спирогира», характерные для теплых, стоячих водоемов. Согласно последним исследованиям, нетипичные водоросли заполнили уже 60% побережья озера. Масштабы загрязнения оценивают как катастрофические.

Особую опасность для экосистемы Байкала, по данным Центра мониторинга и прогнозирования ЧС «Антистихия», представляет процесс «скрытой эвтрофикации» мелководных и заплесковых зон, который происходит из-за избытка биогенных элементов, азота и фосфора.

«Азот на Байкале появился из-за неочищенных стоков, попадающих в озеро, а фосфор –из-за обилия моющих средств с содержанием фосфатов, — объяснили причины экологического бедствия в прогнозном центре МЧС. — Несмотря на планы по вводу новых и реконструкции существующих очистных сооружений, канализационно-насосных станций еще в 2017 году, на сегодня очистные сооружения не могут обеспечить необходимую степень очистки».

Омская область

Взносы на капремонт убирают

Депутаты Заксобрания Омской области в первом чтении приняли законопроект, касающийся взносов на капремонт жилых домов. Прежде всего изменения коснутся владельцев квартир, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора.

«От взносов за капремонт на время освободят жильцов тех многоквартирных домов, где до начала действия областной программы, выполнили ремонт в доме за собственные деньги. Такая процедура позволит собственникам приостановить оплату, а потраченные средства зачесть в счет будущих взносов на счете регионального оператора», — уточнили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Омской области. — Схема работает только в том случае, если жильцы дома выполнили в доме не косметический, а именно капитальный ремонт. Собственникам необходимо также представить документы и акты приемки, подтверждающие объем выполненных работ».

ПФО Нижегородская область

Нижегородский мэр встретился с предпринимателями

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провел первую публичную встречу с предпринимательским сообществом город. В течение почти двух часов бизнесмены жаловались на действия муниципальных ОАО и подчиненных Панова в городской администрации, спрашивали о судьбе Почаинского оврага, новых конкурсах на обслуживание автобусных маршрутов, поддержке молодых предпринимателей, оформлении веранд летних кафе. Сам Владимир Панов заявил о намерении передать полномочия по определению мест для нестационарной торговли районным администрациям, дать больше самостоятельности Нижегородскому водоканалу и «Теплоэнерго» при принятии ряда решений, и сообщил грядущих изменениях в структуре городской администрации.

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, заместитель председателя думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов: «Важно, что глава города продемонстрировал желание принципиально открытого диалога с предпринимательством. Второе, что мне кажется важным, — то, что разговор носил характер общих подходов к ведению бизнеса в городе. Глава дал четкие ясные ориентиры, как будет правильно организовывать бизнес в интересах Нижнего Новгорода и прибыли предпринимательского сообщества. Третье, что мне кажется важным, — то, что эти встречи будут вестись регулярно, на систематической основе».

1,7 миллиарда понадобится на содержание стадиона в течение 5 лет после ЧМ-2018

Согласно проекту Концепции наследия чемпионата мира по футболу, подготовленному Минспорта РФ, в 2019–2023 годах эксплуатационные расходы стадиона «Нижний Новгород» прогнозируются в размере 1,7 млрд рублей. Большая часть из них — свыше 1 млрд рублей — средства федерального бюджета, 40,2 млн рублей — средства бюджета Нижегородской области, 653,2 млн рублей — средства из внебюджетных источников. Нижегородский стадион предполагается использовать для проведения футбольных матчей, иных спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий муниципального, регионального, российского и международного уровня. На базе стадиона планируется создание музея футбольной команды.

Депутат законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов: «Для нас всех основным фактором-раздражителем было то, что мы эту „шайбу“ будем содержать за счет региональных средств. Но сейчас позиция Федерации понятна, и мы знаем, что делать, — эффективно управлять стадионом. Мое мнение однозначно: если мы хотим иметь эффективную единицу, ее будущее априори не должно быть связано с футболом. Потому что в Нижнем Новгороде нет такого футбола, который бы позволял заниматься эффективной эксплуатацией такого объекта».

Самарская область

Послание главы Самарской области Дмитрия Азарова понравилось не всем

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выступил со своим первым посланием, в котором обозначил основные направления социально — экономического развития региона. Азаров раскритиковал проекты, запущенные при поддержке экс-главы региона Николая Меркушкина, а также рассказал о коррупции, злоупотреблениях и неэффективных расходах при их реализации. Резюмировав проблемы, накопившиеся в различных отраслях, в том числе в здравоохранении, строительстве и сельском хозяйстве, действующий глава региона призвал руководителей профильных министерств к персональной ответственности. Дмитрий Азаров также указал на невозможность дальнейшего наращивания областью госдолга.

Социолог и политолог Сергей Дьячков: «Современные главы регионов выступают не для людей, а для начальства. В этой связи Азаров пока не производит впечатления инициативного руководителя. Свое послание он строил на основе послания президента — мол, вы сказали, мы услышали. Это не уровень самостоятельного управленца. Нужно руководствоваться пожеланиями жителей области, а не направлениями, данными сверху».

Ульяновская область

Глава администрации Ульяновска ушел в отставку из-за плохого благоустройства

Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Заявление было написано после того, как в понедельник на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил главе города Сергею Панчину уволить сити-менеджера за неудовлетворительную работу по благоустройству города.

Сам Алексей Гаев решение о досрочной отставке по собственному желанию не комментирует. Глава Ульяновска Сергей Панчин заверил журналистов, что «давления на Гаева не было» и он сам написал заявление».

«Главное — обеспечить бесперебойное функционирование исполнительной власти города и качественное оказание муниципальных услуг ульяновцам. Также необходимо готовить город к праздникам, к весенне-летнему сезону. Город должен становиться лучше», — обозначил свои задачи в новой должности Вадим Андреев.

Кировская область

Глава кировских католиков голодает из-за отказа властей вернуть здание Алекандровского костела

Настоятель кировского католического прихода отец Григорий Зволиньски начал молитву Розарий и 30-дневный пост на хлебе и воде. Голодовка главы кировских католиков стала ответом на уже пятый по счету отказ министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области на просьбу вернуть католическому приходу Александровский костел.

«Мы не можем говорить за представителей другой религии. Это их право. Но личное мнение, что священнослужитель не должен таким способом решать вопросы. Мы свои вопросы решаем, пусть медленнее чем хотелось бы, но решаем диалогом. Пример тому — Преображенский монастырь, который уже более 20 лет передают, и еще надо лет 10, чтобы завершить процесс», — озвучил свою позицию кировским СМИ руководитель миссионерского отдела Вятской Епархии священник Андрей Лебедев.

Саратовская область

Саратовские бюджетники не хотят участвовать в субботниках

В Саратове набирает обороты акция «#субботникамНЕТ». В социальных сетях активно распространяется анонимное обращение работников бюджетной сферы, недовольных обязательным участием в общегородских субботниках, к главе Саратова Михаилу Исаеву. Саратовцы считают, что таким образом мэрия не только использует бесплатный труд работников бюджетных и муниципальных организаций, но и не считается с их личными делами.

Ближайший общегородской субботник в Саратове запланирован на 14 апреля. Администрация города, уже распространившая призыв участвовать в нем, уверяет, что участие в уборке города дело добровольное.

«Позиция главы и администрации однозначна: тот, кто не хочет жить в чистом городе и не хочет выходить на субботник, он на него и не выходит. И никто никого принуждать не будет. Здесь акцент сделан на добровольность., — прокомментировал заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Роман Бусаргин.

«Конечно, никто не снимает ответственности и со служб по благоустройству, но мусорим-то мы гораздо больше, чем они могут убрать», — заметил председатель Общественной палаты Саратова Александр Занорин, считающий шумиху вокруг ситуации с субботниками искусственно созданной.

Удмуртская республика

Новым прокурором Удмуртии станет выходец из Татарстана

Новым прокурором Удмуртии станет Артем Николаев, с апреля 2017 года занимающий должность заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора и являющийся выходцем из органов прокуратуры Татарстана. Соответствующее представление Генерального прокурора Юрия Чайки уже поступило в адрес руководства республики. Сергей Панов занимает должность прокурора Удмуртии с марта 2008 года. Смена прокурора станет вторым кадровым изменением в силовых ведомствах Удмуртии. На прошлой неделе указом президента РФ был отправлены в отставку министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин. Слухи об отставке Александра Первухина и Сергея Панова появились еще осенью 2017 года. В настоящее время в республике появились слухи о том, что следующим свою должность может покинуть руководитель управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин.

Республика Башкортостан

В Башкирии будет новый порядок встреч с избирателями

Парламент Башкирии намерен ввести новый порядок встреч с избирателями в республике. Председатель комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая Виктор Пчелинцев пояснил, что республиканский закон приводится в соответствии с законодательством РФ о публичных мероприятиях, вступившим в силу в июле 2017 года. В случае принятия поправок депутаты будут ограничены территориями своих избирательных округов. Депутатам, избранным по единому округу, площадку для встреч будет предоставлять партийная фракция. Встречи с элементами публичных мероприятий будут приравниваться к митингам и демонстрациям, поэтому для них кабмин республики и муниципальные власти должны будут отводить специальные места. Новые ограничения могут начать действовать уже летом, во время предвыборной кампании в новый созыв Курултая, выборы в который пройдут в сентябре.

«Кастрация депутатских полномочий была начата Госдумой, а региональные парламенты ее вынужденно продолжают. И федеральное, и региональное законодательство теперь связывают руки депутатам — вводят какие-то ограничения, необходимость уже не только неформально, но и по закону согласовывать свои действия с исполнительной властью, с чиновниками. Сложности возникнут в первую очередь у независимых кандидатов, которые захотят провести встречу, формально попадающую в ранг публичных мероприятий, то есть с громкоговорителем и агитацией. Такие форматы разрешат лояльным и найдут повод запретить оппозиционным депутатам», — поделился своей точкой зрения с башкирскими СМИ юрист «Открытой России» Юрий Сидоров.

ЮФО Краснодарский край

Дерипаска неожиданно продает аэропорт Геленджик Информация о продаже аэропорта Геленджик стала уже известна после того, что как добро на сделку дал ФАС. Сейчас единственным владельцем ООО «Аэропорт Геленджик» является ООО «Вестюн», принадлежащее двум физическим лицам. Однако сам транспортный узел входит в систему, управляемой «Базэл Аэро», основным собственником которой является принадлежащая Олегу Дерипаске компания «Базовый элемент». Примечательно, что покупателями выступили группа ВТБ и основатель «Балтики» Таймураз Боллоев, ранее не связанные с авиабизнесом. Эксперт в области управления организациями и бизнесом, член советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев: «Данная сделка довольно парадоксальна, учитывая отсутствующие у новых собственников нужного опыта и очевидном падении значения аэропорта. Возможно, это пробный шар в попытке войти на рынок авиаперевозок. В таком случае собственники просто решили купить небольшой аэропорт и разобраться в нюансах бизнеса, используя транспортный узел как своеобразный полигон. Но говорить точно о причинах сделки можно будет по прошествии некоторого времени, когда мы увидим реальные действия собственников в отношении аэропорта».

Ростовская область

Отель Hyatt не достроили к мундиалю Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев официально завил о замене отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в программе подготовки к чемпионату миру на отель Radisson Blu. Из-за того, что отель не смогут достроить к ЧМ-2018, его исключили из списка объектов к чемпионату. «Сейчас есть переизбыток отелей, то количество, которое есть, я думаю, будет вполне достаточно, в том числе, и для гостей ЧМ. То, что Hyatt исключили — это некритично. Если туристы и клиентские группы FIFA захотят жить именно в пятизвездочном отеле, то для них есть несколько отелей в городе и за пределами Ростова, например в Азове. Тут уже вопрос расстояния. Hyatt скоро достроят, я не сомневаюсь. А вот с еще одним пятизвездочным отелем Sheraton, который тоже не могут достроить, все будет не так просто», — уверен эксперт по коммерческой недвижимости Южного инвестиционного фонда Константин Поцелуев.

Волгоградская область

В самом заметном частном вузе разоблачили банду взяточников В «Волгоградском институте бизнеса» (ВИБ) выявлена преступная группа, которая организовала регулярную «покупку» экзаменов и целых сессий. В нее входило 13 человек, из которых пятеро в разное время преподавали в вузе. 10 апреля в ВИБ и по месту жительства подозреваемых прошли обыски. Во главе преступной группы стояла декан юрфака. В общей сложности, по данным СКР, на счету преступной группы больше 100 взяточничества. 12 апреля Центральный районный суд арестовал двоих организаторов. Заместитель директора Института региональных исследований ЮБФО, политолог Александр Сайгин: «Когда только появились первые заголовки новостей, то сложилось впечатление, что кто-то решил Андрея Ващенко (ректор ВИБ — прим. „ФедералПресс“), как говорится, „зачистить“. Государственные вузы у нас испытывают отток молодежи, а тут целый частный вуз, да еще и неплохо работающий, получающий дипломы, дающий неплохое образование. Сложилось ощущение, что пытаются убрать конкурента. Но потом стало складываться ощущение, что именно вуз решил провести операцию по самоочищению провести. Фундаментально конкретная зачистка ни на что не повлияет, особенно в регионе, где на фоне низких зарплат не сформирована атмосфера нетерпимости к взяткам. Всегда будут те, кто предлагает и те, кто берут».

Республика Крым

После отставки Сотниковой ялтинскую администрацию возглавил помощник Аксенова В минувший вторник ушла в отставку глава администрации города Ялты Елена Сотникова. Она занимала пост главы администрации с конца прошлого года. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Алексей Челпанов. Ранее Челпанов был помощником главы РК Сергея Аксенова, а до этого служил в Федеральной службе охраны в звании полковника. Челпанов уже заявил, что не намерен проводить каких-либо кадровых перестановок, но молодые кадры будут привлекаться. Общественник Александр Талипов: «К Сотниковой было много вопросов, начиная с того, что она не смогла решить ключевые наболевшие вопросы и заканчивая тем, что у нее сложно происходило общение с местными жителями. Но это не отменяет того факта, что имела место и политическая составляющая. Челпанов — это человек Аксенова. И его назначение связано в первую очередь именно с этим».

Севастополь

Чиновники опять поссорились с депутатами из-за детских путевок

Очередной виток противостояния исполнительной и законодательной ветвей власти в Севастополе возник на почве распределения детских путевок в летние оздоровительные лагеря без конкурса. Сначала депутатский корпус провалил принятие закона. За этим последовала череда заявлений главного правительственного юриста Михаила Вавилова, оценившего работу народных избранников как малоэффективную. По его статистике, треть документов проваливается, а некоторые законы не рассматриваются по полгода. В итоге, заксобрание на этой неделе со второй попытки «детский» вопрос урегулировало, но спикер Екатерина Алтабаева написала на имя губернатора требование провести служебное расследование заявлениям Вавилова, мол критиковать — это превышение должностных полномочий. Однако, в этом вопросе Дмитрий Овсянников поддержал своего подчиненного. На заседании правительства, позиции народных избранников по некоторым вопросам он назвал популизмом. Губернатор Дмитрий Овсянников: «Наблюдается тенденция, что мы (правительство) разрабатываем предложения, а от заксобрания предложений не получаем. Мы не видим содержательных законов. У Михаила Юрьевича (Вавилова) в должностных полномочиях прописано давать публичную оценку. Я не могу его ограничить и выполнить вашу просьбу. Мне кажется, нужно повышать эффективность. Если говорится, что она низкая, то нужно что-то делать. Когда меня критикуют — я что-то делаю».

СКФО

Республика Дагестан

На Кавказе предотвращен ряд терактов

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ Александр Бортников рассказал, в каких регионах России были предотвращены теракты. Так, в первом квартале 2018 года уже была совершена террористическая атака в Дагестане. Помощник главы Республики Дагестан Керим Бадрудинов:

«К противодействию идеологии терроризма привлекаются институты гражданского общества, бизнес-сообщества, средств массовой информации. Важная роль в реализации плана отводится антитеррористическим комиссиям в районах и городах республики. Однако эффективность отдельных мероприятий все еще остается низкой, имеются проблемы в нормативно-правовой базе обеспечения данной деятельности, продолжается распространение террористической идеологии в сети «Интернет».

В Дагестане зарегистрирован свиной грипп

В Республике Дагестан зарегистрированы 17 случаев заболевания гриппов, восемь из них — грипп H1N1, известный как свиной.

Главный эпидемиолог Минздрава РД Муслимат Гасанова:

«Наиболее подвержены заболеванию «свиного гриппа» дети до пяти лет, люди пожилого возраста старше 65 лет, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями».

Фото: Евгений Поторочин (ФедералПресс), Владимир Песня, Максим Блинов (РИА Новости)