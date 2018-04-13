Британских геев попросили не целоваться в Ростове 

Большой список норм поведения содержит не только традиционные советы для туристов. Кроме стандартного: берите с собой паспорт, не запускайте беспилотники и не фотографируйте секретные военные объекты часть списка посвящена поведению на людях. Для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, попросту говоря геев и лесбиянок, рекомендовано не проявлять свои чувства в публичных местах. По мнению редакторов издания, в России это может быть расценено как пропаганда гомосексуализма, а также вызвать агрессию у россиян.
Хоть Ростов и славится своим гостеприимством, не все жители донской столицы толерантно относятся к геям. Например, Герман Стерлигов даже вывесил на своей хлебной лавке скандальную табличку о том, что содомитов здесь не обслуживают.