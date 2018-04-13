Первый блок Ленинградской АЭС-2 будет сдан в промышленную эксплуатацию в октябре-ноябре 2018 года, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«В Ленинградской области, в Сосновом Бору, пущен блок ВВЭР-1200. Он уже подключён к сети в этом году (как и Ростовский), ожидаем в октябре-ноябре сдачу в промышленную эксплуатацию», — сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба правительства РФ.
Как сообщалось ранее, 9 марта энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 начал выработку электроэнергии в единой энергосистеме РФ.
Энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 — второй по счету энергоблок подобного типа в мире, пуск первого состоялся в 2016 году на Нововоронежской АЭС.
Ленинградская АЭС является филиалом «Росэнергоатома». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1 тыс. МВт каждый. На этапе «энергетический пуск» находится первый блок замещающих мощностей с реактором ВВЭР-1200. Также продолжается сооружение второго энергоблока типа ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта — «Росэнергоатом»; генеральный проектировщик — «Атомпроект», генподрядчик — концерн «Титан-2».