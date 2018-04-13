Конференция «Чистые пруды: история, традиции, экология» пройдет в Басманном районе

Столичных жителей приглашают на конференцию «Чистые пруды: история, традиции, экология». Она пройдет 18 апреля.

Организаторами мероприятия стали депутаты муниципального округа Басманный. Конференция пройдет в библиотеке №19 имени Федора Достоевского

Для участников проведут экскурсию на трамвае, во время которой они посмотрят на объекты культурного наследия. В развлекательной программе запланировано награждение конкурса «Фотолетопись Басманного района» и почетных жителей.

Эксперты расскажут об истории Чистых прудов и дадут рекомендации по охране экологии этого места.

Участников соберут по адресу: улица Бауманская, дом 40. Начало в 9:00. Нужна предварительная регистрация. Для этого можно написать на почтовый адрес: mun109@mail.ru, — или позвонить по телефону: +7 (495) 632-13-71.