Ещё
«Людей перевозят на лодке»: в Нижнем Санчелеево начала уходить вода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Людей перевозят на лодке»: в Нижнем Санчелеево начала уходить вода 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Ставропольском районе спасатели помогают населению во время весеннего паводка. Работы здесь ведут уже третьи сутки. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе по Самарской области.
Село подтопило несколько дней назад
Сейчас в селе Нижнее Санчелеево наконец-то установилась положительная динамика.
— На сегодняшний день мы наблюдаем заметное уменьшение уровня воды, — рассказали в ПСС по Самарской области.
Пока местных жителей перевозят на лодке.
По дорогам села уже можно пройти в резиновых сапогах
Всего из-за паводка уже пострадали около 100 приусадебных участков в Ставропольском районе. Село Нижнее Санчелеево подтопило в ночь на среду, 11 апреля. Вода поднялась буквально за час. На месте происшествия работал оперативный штаб ГУ МЧС России по Самарской области.
Подтопило и низководный мост в поселке Мосты. Здесь вода поднялась почти на два метра над дорожным покрытием конструкции.
63.ru: последние новости
В Самаре молодая мать организовала банду по продаже наркотиков Жители Рождествено потребовали снизить цены на переправу через Волгу В Отрадном сотрудники ФСБ задержали футбольного хулигана за посты в соцсетях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ165
Умер юморист Андрей Жмакин48
Украина пригрозила России по газу96
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски939
Москва продолжит усыхать
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение