«Людей перевозят на лодке»: в Нижнем Санчелеево начала уходить вода

В Ставропольском районе спасатели помогают населению во время весеннего паводка. Работы здесь ведут уже третьи сутки. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе по Самарской области.

Село подтопило несколько дней назад

Сейчас в селе Нижнее Санчелеево наконец-то установилась положительная динамика.

— На сегодняшний день мы наблюдаем заметное уменьшение уровня воды, — рассказали в ПСС по Самарской области

Пока местных жителей перевозят на лодке.

По дорогам села уже можно пройти в резиновых сапогах

Всего из-за паводка уже пострадали около 100 приусадебных участков в Ставропольском районе. Село Нижнее Санчелеево подтопило в ночь на среду, 11 апреля. Вода поднялась буквально за час. На месте происшествия работал оперативный штаб ГУ МЧС России по Самарской области.