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Детская площадка во дворе на Анненской улице вновь стала комфортной для игр
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Детская площадка во дворе на Анненской улице вновь стала комфортной для игр 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы починили лестницу, расположенную на одном из игровых комплексов во дворе по адресу Анненская ул., д 3. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город».
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.
«По указанному адресу произведен ремонт лестницы, указанная проблема устранена, что подтверждено фотоматериалами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух миллионов проблем. (то)
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