Новосибирское заксобрание изучило опыт Томской области по управлению госсобственностью

Новосибирской области 18 апреля пройдет обсуждение законопроекта «Об управлении и распоряжении государственной собственностью». Оно внесено в повестку заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Для работы над проектом закона о регулировании госсобственности в регионе создана рабочая группа, в которую входят вице-спикеры и главы профильных комитетов парламента, представители регионального правительства и прокуратуры области.

Отметим, что недавно делегация депутатов и сотрудники аппарата законодательного собрания Новосибирской области посетили Томскую область , где изучили опыт областной думы по осуществлению контроля в сфере управления и распоряжения госсобственностью. К слову, между госорганами на протяжении пяти лет действует соглашение о развитии межпарламентских связей.

Во время визита в Томск депутаты и специалисты аппарата парламентов обсудили практику применения регулирующего эту сферу законодательства. Так, в Томской области действуют четыре закона, которые определяют функционал двух ветвей власти в области управления и распоряжения госимуществом.

По словам зампредседателя заксобрания Новосибирской области Владимира Карпова, регион готовится к разработке и принятию нового закона, который позволит решить проблемы проектов по строительству четвертого моста через Обь , мусоросортировочных комплексов и другие.

В свою очередь, председатель бюджетного комитета заксобрания Александр Морозов подчеркнул, что, увидев практику применения закона в Томской области, стало ясно, что Новосибирская область стоит на правильном пути.

«При этом ключевое значение имеет, с одной стороны — правильное разделение полномочий исполнительной и законодательной власти, разделение ответственности для каждого субъекта, а она прописана здесь персонально и для законодательной, и для исполнительной власти… И с другой стороны, всякая проектная деятельность исполнительной власти, находит экспертное отражение в деятельности власти законодательной», — отметил он.

Кроме того, итоги встречи подвела зампредседателя комитета по бюджету регионального парламента Ирина Диденко. По ее словам, вопросами использования госсобственности можно заниматься комплексно и объективно в рамках законов.

«Мы нашли подтверждение того, что необходима новая система управления государственной собственностью, которая позволит не просто иметь системное представление о том, что имеется в собственности региона, но и даст возможности выработки предложений и основных направлений ее эффективного использования в интересах развития экономического потенциала территории», — добавила она.