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«Мосгаз» на субботнике промоет газовые фонари в парке Воинской славы
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«Мосгаз» на субботнике промоет газовые фонари в парке Воинской славы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Специалисты АО «Мосгаз» проведут промывку действующих газовых фонарей в рамках субботника в парке Воинской славы, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Специалисты «Мосгаза» проведут уникальные мероприятия по техническому обслуживанию и промывке настоящих, действующих газовых фонарей, воссозданных по чертежам ХIХ века", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, решение о том, чтобы воссоздать архитектурный ансамбль газовых фонарей в парке Воинской славы было принято в целях сохранения истории развития газового хозяйства Москвы.
"Для автономной работы фонарей, специалистами «Мосгаза» была применена самая современная горелка с электроподжигом, датчиками освещенности и горения", — пояснили в пресс-службе.
Электропитание автоматики осуществляется от встроенного аккумулятора: днем он заряжается от солнечной энергии, а ночью от света самого газового светильника. Примененные технические и технологические решения прошли экспертизу промышленной безопасности, в результате которых было получено положительное заключение.
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