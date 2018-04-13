Субботники объединяют: почти три миллиона москвичей выйдут на уборку города

Субботник — дело добровольное. Городские власти приглашают всех желающих, включая школьников и пенсионеров. На домах предварительно были развешаны объявления: по какому адресу можно прийти и что-то сделать. Представитель УК Маторин Виктория Волоснева говорит, что, как правило, они предлагают жильцам сажать кустарники.

Виктория Волоснева представитель УК Маторин «Чаще всего закупаем сирень, и дальше, в назначенное время, к определенному часу. А после этого — чаепитие, нормальная такая, семейная обстановка. Очень дружненько: чай, баранки, пирожки. Субботник воспринимается немножко, как такой досуг, семейный. И очень много деток выходит, с родителями. В принципе, мероприятие-то веселое, на самом-то деле. Не столько оно приносит пользу вот в части посадок и ухода, и благоустройства территории, сколько именно для объединения и общения людей».

Москвичка Татьяна ходит на субботник уже не один год. Она работает в Центральной универсальной научной библиотеке в Марьиной Роще и предпочитает убираться там.

Татьяна москвичка «Уже хожу, наверное, года три, может быть, четыре. Ну как положено, так и хожу каждый год. Моем окна, то есть снаружи, внутри, подоконники. На полдня, даже побольше бывает».

Мыть окна и сажать сирень — это занятие полезное. А вот убирать прошлогоднюю листву, как часто предлагают организаторы, не стоит, говорит муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова.

Елена Русакова муниципальный депутат Гагаринского района «Есть такой традиционный вид работ, когда раздают гражданам грабли и поручают сгребать прошлогоднюю листву. На самом деле, специалисты объясняют, что делать это не нужно, потому что, она нужна для сохранения структуры почвы. Так что никакой пользы от этих работ нет. Так что тут нужно смотреть ни на то, что вот срок пришел, и все выходят на субботник, а надо смотреть на реальные потребности. Где и какие работы, в самом деле, нужно проводить».

Уже бывший муниципальный депутат Замоскворечья Сергей Марков на субботники не ходит принципиально. Он считает, что уборкой и благоустройством должны заниматься другие.

Сергей Марков бывший муниципальный депутат Замоскворечья «Я категорический противник всех этих субботников, коммунистический труд уже кончился у нас 25 лет назад. Никогда в жизни не принимал, как только стал человеком, свободным от комсомольской организации. Все это делается с единственной целью: для того чтобы люди, которые должны за наши деньги выполнять определенные функции, могли деньги пилить, а мы бы эти функции выполняли сами. Вот зачем все эти субботники вообще нужны, с моей точки зрения, больше не зачем».

С развалом Советского Союза субботники действительно надолго ушли в прошлое, но сейчас происходит обратный процесс. И люди с удовольствием идут убирать свою территорию, говорит старшая по дому в Северном округе столицы Надежда Славуцкая.

Надежда Славуцкая старшая по дому в Северном округе столицы «Мне кажется, изменилось сознание, люди как-то стали больше понимать, что это их дом. Особенно когда последнее время же поднимается эта тема собственников, принятия решений. То есть они уже относятся к этому дому, не как просто к дому, а как к своему именно. Поэтому с удовольствием откликаются и молодежь, очень рады всегда. Придут, помогут».

Следующий субботник в Москве пройдет 21 апреля. Горожанам предложат потрудиться в парках и лесных массивах.